Un Fasano arrembante pareggia contro la corazzata Casarano

Pari e patta tra Fasano e Casarano, valevole per la 20esima giornata di Campionato di Serie D, 2-2 al termine di una partita ricca di emozioni e colpi di scena.

Un Fasano sottotono nel primo tempo che ha concesso tanto al Casarano e, seppur creando poco, ha sfiorato il vantaggio al 12’pt con un palo colpito dal difensore Tomas Lopez. Orfana di Dorval, fermato dal giudice sportivo per tre giornate, la formazione di mister Costantini dopo essere andata in svantaggio con la rete di Rodriguez al 29’pt ha saputo reagire con orgoglio e personalità e nel secondo tempo ha completato la remuntada con due gol di pregevole fattura di Giuseppe Lopez e Melillo.

Ottima lettura della gara di mister Costantini e del suo staff tecnico che con gli inserimenti di Losavio, Gentile e dello stesso Giuseppe Lopez è riuscito a strappare dalle mani degli ospiti le redini del gioco per tutto il secondo tempo.

Soltanto una rete del neoentrato Figliomeni, a sette minuti dalla fine, ha spento le velleità dei biancazzurri di conquistare i tre punti contro la quotata compagine salentina, allestita in estate per il salto di categoria.

«Alla vigilia avrei firmato per un pareggio – ha commentato a caldo mister Costantini – ma alla luce della gara fatta c’è il rammarico di aver concesso molto agli avversari nei primi 45’ e ad aver subìto il gol del pareggio a 7’ dalla fine. Tuttavia il pareggio è un risultato giusto, dà fiducia e morale alla crescita del gruppo. Sono molto contento del contributo arrivato dalla panchina, i ragazzi entrati a gari in corso sono scesi in campo con il piglio giusto e questo dimostra quanto ogni pedina del nostro scacchiere sia importante per il raggiungimento del nostro obiettivo finale, cioè la salvezza».

TABELLINO

Us Città di Fasano – Casarano 2-2 (0-1)

Us Città di Fasano: Pontet, Camara, Gille (1’st Losavio), Urruty (47’st Urquiza),

Lopez T., De Miranda, Amoruso, Bernardini (42’st Difino), Dambros (14’st Lopez G.), Melillo, Dellino (10’st Gentile).

A disposizione Suma, Brescia, Maffini, Trovè. Allenatore: Vito Costantini

Casarano calcio: Pittarresi, Pagliai (42’st Lobjanidze), Quacquarelli, Argento (33’st Tascone), Longhi, Mattera, Feola, Bruno, Rodriguez, Mincica (36’st Figliomeni), Santoro (27’st Favetta). A disposizione Guido, Atteo, Galfano, De Vitis, D’Andria.

Allenatore: Vincenzo Feola

Reti: 29’pt Rodriguez (C), 17’st Lopez (F), 29’st Melillo (F), 38’st Figliomeni (C). Ammoniti Mattera (C), De Miranda (F), Feola (C), Losavio (F).

Rec: pt 1’; st 4’.

Arbitro: Castellone di Napoli.