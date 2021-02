Emmanuel Ignacio Pontet, un portiere over per il Faso

L’Us Città di Fasano comunica di aver ingaggiato il portiere argentino Emmanuel Ignacio Pontet, classe 1991.

Pontet è cresciuto calcisticamente nel Club Atletico Talleres de Cordoba e nel 2012 è subito approdato in Italia nella primavera del Cesena. Non trovando molta fortuna tra i romagnoli è tornato in patria e ha vestito le maglie di Bella Vista, Ferro Pico e Depro per poi tentare l’avventura nel campionato svedese con il Ytterhogdals IK.

Il nuovo portiere è già aggregato alla squadra da qualche giorno e ha già svolto diversi allenamenti con i biancazzurri in attesa del transfer, arrivato proprio quest’oggi.