L’Us Città di Fasano ingaggia Gentile e Gille per centrare l’obiettivo salvezza

L’Us Città di Fasano comunica di aver ingaggiato due nuovi calciatori per la stagione sportiva 2020.21.

Si tratta dell’esterno argentino Cristian Tomas Gentile, classe 1999, e del terzino francese, classe 2002, Thomas Benoit Gille.

Gentile, alla sua prima esperienza in Europa, ha giocato in patria nel Fenìx de Pilar e in Ecuador nel DC America B.

Gille, francese originario della Guadalupa, è cresciuto calcisticamente nel FC Messica, squadra da cui proviene.

I due nuovi acquisti sono già a disposizione di mister Vito Costantini per il loro primo allenamento di domani.