Lucas Dambros Da Silva: un attaccante brasiliano alla corte di D’Amico

L’Us Città di Fasano comunica di aver ingaggiato l’attaccante brasiliano Lucas Dambros Da Silva, proveniente dal FC Messina.

Classe 1996, Dambros è cresciuto calcisticamente in Brasile nell’ Internacional de Porto Alegre. In Europa ha giocato nella seconda divisione danese nel FC Djursland per poi approdare in Italia, tra i professionisti, nel Trapani.

In questa prima parte di stagione invece ha giocato in serie D, sempre in Sicilia, nel FC Messina.