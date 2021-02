Cambio sede per la gara Az Picerno - Citta Di Fasano

A seguito della richiesta inviata dalla società AZ Picerno alla F.LG.C. Lega Nazionale Dilmanti Dipartimento Interregionale, esaminata la documentazione presentata, si comunica che la gara Az Picerno - Citta Di Fasano, Campionato Serie D 2020/2021, domenica 7 febbraio 2021, con inizio alle ore 14,30, sarà disputata in via eccezionale e straordinaria presso il campo Comunale "Centro Sportivo" via Valle di San Gregorio Magno (SA).