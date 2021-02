Il Fasano batte il Cerignola con un gol di Difino

Vittoria di misura per i biancazzurri di mister Vito Costantini che, nella 15esima giornata di Campionato di Serie D, sconfiggono il Cerignola grazie alla rete di Davide Difino.

Costantini conferma la stessa formazione scesa in campo domenica scorsa contro il Francavilla in Sinni dando fiducia in avanti a Losavio e confermando Urruty a schermo davanti alla difesa.

Per la prima mezz’ora il possesso palla è quasi totalmente nei piedi del Cerignola, con il Fasano in pressing alto con Bernardini, Difino e Losavio pronti a dar fastidio alla manovra di Allegrini e

compagni. La prima occasione della gara è a stampo ofantina e arriva al 28’pt con un rasoterra velenoso di Russo prontamente intercettato dall’attento De Miranda. La risposta locale è affidata a Difino che al 30’pt manda alto sopra la traversa. Non sono altro che le prove generali del gol perché due minuti più tardi lo stesso Difino, imbeccato da capitan Bernardini, prende meglio la mira e trafigge Chironi con un diagonale imprendibile.

Nel secondo tempo, al 1’st Amoruso tenta il tiro dalla lunga distanza ma Chironi para facilmente. Mister Pazienza prova a mischiare le carte con forze fresche ma non riesce a sortire l’effetto giusto in quanto Narese va vicino al raddoppio al 29’st, con un potente diagonale di destro. Chironi è attento sul suo palo e si rifugia in corner.

Forcing finale dell’Audace che cerca a tutti i costi il gol del pareggio ma il Fasano è impeccabile in fase difensiva e lascia inoperoso Suma fino allo scadere dei 6’ di recupero concessi dall’arbitro.

«3 punti fondamentali per il morale e per la classifica – ha commentato a fine gara mister Costantini – abbiamo interpretato la partita perfetta sotto tutti gli aspetti. Forse avremmo potuto sfruttare meglio alcune ripartenze trovando il raddoppio, in modo da concludere la gara con maggiore tranquillità. Ora è giusto goderci la vittoria ma da domani testa subito al Picerno».

TABELLINO

Us Città di Fasano-Audace Cerignola: 1-0 (1-0) Rete: 32’pt Difino (F).

Us Città di Fasano: Suma, Urquiza, Dorval, Urruty, Lopez Petruzzi, De Miranda, Narese (37’st Lopez Giuseppe), Amoruso (31’st Trovè), Losavio (24’st Dellino), Bernardini, Difino (30’st Nellar).

A disposizione: Caccetta, Brescia, Lanzone, Nadarevic, Stracqualursi. Allenatore: Vito Costantini

Audace Cerignola: Chironi, Silletti, Russo, De Cristorafo (16’st Barrasso), Acampora (27’st

Amoabeng), Allegrini, Colucci, Esposito (16’st Conti), Leonetti, Muscatiello (34’st Monopoli), Verde (16’st Tedesco).

A disposizione: Tricarico, Syku, Amabile, Scuderi. Allenatore: Michele Pazienza

Ammoniti Bernardini (F), Narese (F), Nellar (F), Colucci (C)

Note: partita disputata a porte chiuse a causa di restrizioni anti Covid. Rec: pt 0; st 6’.

Arbitro: Castellano di Nichelino