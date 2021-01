Fasano sconfitto dalla Team Altamura

Un gol per tempo e l’Altamura si aggiudica l’intera posta in palio. I gol di Fedel e Guadalupi condannano Bernardini e compagni alla sconfitta e rendono ancora più gelido, per i biancazzurri, lo stadio “Tonino D’Angelo”, ieri in versione artica a causa delle temperature prossime allo 0°.

I ragazzi di mister Costantini non iniziano col piede giusto questa 12ª giornata di campionato di Serie D e, dopo soli 3’, si ritrovano sotto: Suma respinge un tiro di Croce ma non può nulla sulla ribattuta di Fedel e Altamura subito in vantaggio.

Sempre nel primo tempo, al 33’, azione fotocopia al gol non concretizzata dai padroni di casa: sulla ribattuta di Suma, Terrevoli è lesto ma spara alto sopra la traversa. La reazione biancazzurra sta tutta nel sinistro di Nadarevic che non riesce a impensierire, su calcio di punizione, l’estremo difensore Bozzi.

Nella ripresa va in scena lo stesso déjà-vù del primo tempo: Guadalupi sfrutta una disattenzione del Fasano e, dopo 1’ dal fischio d’inizio del secondo tempo, raddoppia trafiggendo Suma da pochi passi.

Il Fasano tenta di riprendersi dallo shock e prova a riorganizzare le idee affidandosi all’estro di Nadarevic e alle geometrie di Nellar. L’argentino, quest’oggi al debutto dal primo minuto, risulta essere il più propositivo dei suoi e tiene il pallino del gioco scandendo i ritmi della gara, senza però mai riuscire a ben servire gli attaccanti biancazzurri che si affidano ad azioni personali.

Al 74’ il Fasano ha l’occasione di accorciare le distanze e riaprire la gara: in seguito ad un calcio d’angolo battuto da Nadarevic, mischia furibonda in area altamurana e conclusione a colpo sicuro ma Croce, di testa, salva sulla linea di porta e fa svanire le velleità biancazzurre.

Risultato secco quello del “Tonino D’Angelo” che mister Costantini dovrà essere bravo a fare dimenticare ai suoi il prima possibile in quanto il Fasano è atteso, già mercoledì 20 gennaio, dal recupero della quinta giornata di campionato contro il Gravina allo stadio “Stefano Vicino”.

TABELLINO

Team Altamura - Us Città di Fasano: 2-0 (1-0)

Team Altamura: Bozzi, Errico (87' Scarimbolo), Casiello, Lucchese (74' Lo Russo), Lanzolla, Russo, Terrevoli (90' Ansani), Fedel, Croce, Guadalupi (65' Logoluso), Tedesco (65' Bozzi G.).

A disp. Garofalo, Lospalluto Allenatore: Dibenedetto

Us Città di Fasano: Suma, Brescia, Castrovilli (47' Dellino), Nellar, Urquiza, De Miranda, Narese (85' Lopez), Bernardini, Stracqualursi, Nadarevic, Calabria (47' Trovè)

A disp. Caccetta, De Carolis, Frumento, Taddeo, Urruty, Difino Allenatore: Costantini

Reti: 3' Fedel (A), 46' Guadalupi (A) Ammoniti: Russo, Logoluso, Lucchese (A) Rec. pt 0'; st 4'

Note: partita giocata a porte chiuse per restrizioni anti Covid-19 Arbitro: Negrelli di Finale Emilia