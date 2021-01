Rinnovata la tradizione con la tombolata del Natale Biancazzurro a cura dell’associazione Il Fasano Siamo Noi. L’evento, quest’anno giunto alla sua nona edizione, si è tenuto in diretta streaming sui canali ufficiali del sodalizio. Inizialmente previsto per domenica 27 dicembre, l’appuntamento online si è svolto domenica 10 gennaio trasmesso dalla sala stampa del Vito Curlo.

Circa 900 le cartelle distribuite e tanta partecipazione da parte di soci e sostenitori. A partire dalle ore 18, il presidente del sodalizio Ignazio Lovecchio e la vicepresidente Marisa Cassone hanno tenuto compagnia ai numerosi “spettatori” che, con cartelle alla mano, hanno preso parte alle dieci estrazioni, a cui si è aggiunta una “speciale” dedicata ai ragazzi del Settore Giovanile biancazzurro. Il tutto è stato intervallato dall’intervento di un grande ospite, la leggenda biancazzurra Leandro Fanfani, storico attaccante dell’Us Città di Fasano, e dalla musica live di Stefano Bux e Demy Ditano.

«In questo momento già difficile a causa della diffusione del Covid e le conseguenti restrizioni, non abbiamo rinunciato a dare gioia e divertimento ai piccoli soci e a tutti quelli che sostengono Il Fasano Siamo Noi - ha dichiarato Lovecchio - Abbiamo confermato questa iniziativa che si è rinnovata tra l’impegno sociale e il sostegno alla squadra.

Vogliamo quindi ringraziare tutti quelli che hanno collaborato alla sua riuscita e chi ha partecipato acquistando le cartelle perché anche questo è un modo per sostenere il nostro progetto.

Non ci fermiamo qui! Cercheremo di fare quante più iniziative possibili e, visto il successo della nostra tombolata, questa potrebbe essere l’inizio per qualcosa di nuovo, qualcosa di diverso per sentirci più vicini anche a distanza».

«Abbiamo cercato di non far mancare quel calore e quel sentimento di unione che la grande famiglia biancazzurra è solita regalare – ha aggiunto la vicepresidente - La nuova versione della nostra tombolata natalizia, seppur riadattata alla situazione che stiamo vivendo, è stata un esperimento ben riuscito e il numeroso seguito riscontrato lo può dimostrare. Un momento di spensieratezza che ci ha riuniti, seppur separati da uno schermo, e che ha confermato la vicinanza e l’affetto reciproco in un’associazione che non smette mai di crescere e, soprattutto, di credere fino in fondo nei valori del progetto per cui è stata fondata. “Se si sogna da soli è solo un sogno. Se si sogna insieme è una realtà”».

Queste le cartelle vincenti con i relativi vincitori e premi assegnati: Estrazione Settore Giovanile:

cinquina: 336 - Luca Ancona (cappello e sciarpa)

tombola: 36 - Giandonato Carparelli (felpa e pallone autografato

Estrazioni Soci: