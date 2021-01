L’Us Città di Fasano comunica di aver ingaggiato tre nuovi calciatori che andranno a rinforzare la rosa a disposizione di mister Vito Costantini.

Juan Carlos Nellar, argentino classe 1994, è un centrocampista con qualità di play. Cresciuto nel Racing Club de Avellanara e Arsenal in Argentina, in patria ha vestito la maglia dell’Estudiantes de San Luis prima di sbarcare in Europa: Vanlose If (serie C danese), Lorca (serie C spagnola) e Acquedolci (eccellenza siciliana) e adesso l’approdo a Fasano.

Amar Omerovic, difensore centrale e terzino destro classe 2001. Calciatore bosniaco con passaporto lussemburghese, è cresciuto in Bosnia al FK Zeljeznicar. Lo scorso anno invece ha vestito la maglia, nella massima serie lussemburghese, del CS Fola Esch per poi accasarsi all’inizio di questa stagione in Promozione pugliese allo Spartan Boys Ginosa, senza però mai debuttare.

I due calciatori, già presenti in distinta contro il Molfetta, hanno ricevuto l’ok dalla Federazione soltanto nella tarda serata di sabato 9 gennaio e sono stati convocati in extremis da mister Costantini per il casalingo derby di Puglia terminato 0-0.

Novità assoluta che il presidente D’Amico ha tirato fuori dal suo cilindro, è l’ingaggio di Tomas Urruty Bourras.

Anche lui argentino, Urruty è un centrocampista con qualità da mediano, classe 1993. Cresciuto calcisticamente nell’Indipendiente de Castelli, Indipendiente de Avellana (stessa squadra in cui è cresciuto El Kun Aguero) e Arsenal nella massima serie argentina, ha successivamente vestito le maglie di Villa San Carlos (serie B argentina), Sport Club Pacifico (serie C argentina) e Sportivo Patria (serie C

argentina). Poi l’arrivo in Italia: Avezzano (serie D, girone F), Luco di Marzi (accellenza abruzzese), Trasimeno (eccellenza umbra), Mazara del Vallo (eccellenza siciliana), Rosolini (eccellenza siciliana), Sandonà di Piave (eccellenza veneta), Penna (eccellenza abruzzese) e Corato (eccellenza pugliese).

I tre nuovi acquisti sono a disposizione di mister Costantini e inizieranno ad allenarsi regolarmente col gruppo a partire da domani, per preparare la prossima partita contro la Team Altamura.