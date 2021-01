L’Us Città di Fasano ingaggia Pablo De Miranda: un leader per la difesa biancazzurra

L’Us Città di Fasano comunica di aver ingaggiato il difensore centrale argentino Pablo Timoteo De Miranda, proveniente dall’ASD San Luca (Girone I di Serie D).

Mancino classe 1986, De Miranda è cresciuto nel Cai, squadra militante in serie B argentina. Dopo il settore giovanile, il salto di categoria in serie A argentina prima con il Colon Santa Fé e poi con il Tigre (squadra in cui ha avuto come compagno di squadra Denis Stracqualursi, che ritrova qui a Fasano) e l’Istituto de Cordoba.

Dopo diversi anni di esperienze nelle massime serie in giro per il Sudamerica, tra cui Bolivia, Perù e Messico, l’arrivo in Italia al San Luca.

In questa prima parte di stagione Pablo è stato un punto di riferimento per i siciliani e titolare inamovibile.

«In tanti mi hanno parlato bene del Fasano – ha dichiarato a caldo Pablo – e non appena arrivato ho subito notato l’organizzazione e la serietà del club. Mi ha colpito molto lo stadio “Vito Curlo”, veramente bello e con un manto erboso perfetto. Il girone H è un girone di ferro? È uno stimolo in più per me e per i miei compagni, per fare bene e per dimostrare il nostro valore».