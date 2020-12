Nelle ultime ore di questo 2020, il presidente Franco D’Amico ha piazzato due colpi che vanno a rinforzare la rosa biancazzurra in difesa e in attacco.

Arriva all’ombra della Selva l’attaccante mancino Germán Ezequiel Pacheco, argentino con passaporto spagnolo classe 1991. Si tratta di un attaccante esterno capace di abbinare velocità e tecnica e che è cresciuto calcisticamente nell’Atletico Madrid. In passato ha vestito le maglie dell’Atletico Madrid B, Rayo Vallecano e Cordoba (in Spagna) Indipendente e Gimnasia La Plata (in Argentina), Fortaleza (in Brasile) Club Deportivo Universidad César Vallejo e Allianza Universidad (in Perù) società da cui proviene attualmente.

Contestualmente è stato anche ingaggiato il difensore centrale classe 1998 Tomas Petruzzi Lopez. L’argentino, già aggregato in rosa al Fasano nella stagione 2018/2019 senza però mai debuttare, è cresciuto nel prestigioso settore giovanile dell’Argentinos Juniors dove ha indossato anche la fascia da capitano.

Lo scorso anno ha vestito la maglia del Città di Rosolini in eccellenza siciliana, mentre in questa prima parte di stagione si è messo in mostra in eccellenza calabrese con la maglia del Boca Nuova Melito ADMO.

I due nuovi acquisti sono già a disposizione di mister Vito Costantini e vanno ad infoltire la colonia argentina del Fasano, già composta da Urquiza, Narese e Stracqualursi.