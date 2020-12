Riprendono gli allenamenti in casa Us Città di Fasano Copyright: Riccardo Dibiase - Ufficio Stampa Us Fasano

Riprendono gli allenamenti in casa Us Città di Fasano Copyright: Riccardo Dibiase - Ufficio Stampa Us Fasano

Riprendono gli allenamenti in casa Us Città di Fasano Copyright: Riccardo Dibiase - Ufficio Stampa Us Fasano

Riprendono gli allenamenti in casa Us Città di Fasano Copyright: Riccardo Dibiase - Ufficio Stampa Us Fasano

Dopo tre giorni di riposo dovuti alle festività natalizie, l’Us Città di Fasano è tornato ad allenarsi presso il centro sportivo “Sportlandia” di Locorotondo, in vista della ripresa del campionato di Serie D fissato per il giorno dell’Epifania, quando i biancazzurri scenderanno in campo allo stadio “Erasmo Iacovone” contro il Taranto dell’ex Giuseppe Laterza.

Doppie sedute e tanto lavoro per i biancazzurri agli ordini di mister Vito Costantini che, reduci dal buon pareggio casalingo contro la Fidelis Andria, sono in attesa di conoscere il nome del nuovo allenatore che verrà ufficializzato nei prossimi giorni. Nel frattempo, la società comunica che è stato ingaggiato come nuovo preparatore il prof. Luigi D’Oria, vecchia conoscenza del mondo biancazzurro. Per D’Oria infatti si tratta di un ennesimo ritorno: già preparatore atletico del Fasano nella stagione 2009/2010, in serie D, con la squadra allenata da Enzo Maiuri, due anni prima invece ha fatto parte dello staff tecnico con la squadra che ha vinto il campionato di Eccellenza. L’ultima esperienza del prof. D’Oria al “Vito Curlo” è stata quella del campionato di Serie D 2018/2019 quando, insieme a Giovanni Musa, ha curato la preparazione atletica dei calciatori nello staff di mister Giuseppe Laterza.

A D’Oria il nostro bentornato e gli auguri di buon lavoro per questa nuova avventura biancazzurra.