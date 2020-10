L’A.S.D. Basket Fasano si presenta alla Città

Si è svolta sabato scorso 10 ottobre presso la Sala di Rappresentanza del Comune di Fasano la presentazione della stagione sportiva 2020/20201 della A.S.D. Basket Fasano. Per ovvie ragioni legate all’emergenza sanitaria, alla conferenza stampa hanno preso parte solo la dirigenza, lo staff tecnico ed i roster delle squadre seniores maschile e femminile, unici graditi ospiti intervenuti il sindaco di Fasano dott. Francesco Zaccaria e l’assessore allo sport avv. Giuseppe Galeota.

Dopo i saluti e gli auguri formulati dagli amministratori intervenuti, il dirigente Mimmo Cervellera ha brevemente spiegato la duplice scommessa del basket fasanese per la prossima stagione: squadra seniores farcita di giovani del vivaio e campionato seniores femminile (Serie C). Gli stessi concetti sono stati ripresi poi dal responsabile del settore giovanile coach Gianluca Monopoli: «L’obiettivo di una società di basket deve essere quello di creare giocatori, questa è la nostra mission, provare a dare le migliori chance ai nostri ragazzi. Quindicenni, sedicenni, se di valore, devono e possono confrontarsi nella sesta categoria nazionale. Avere minuti. Non arriveranno tante vittorie? La nostra vittoria sarà quella di farli diventare protagonisti nei campionati senior. Troppe volte ho visto giovani atleti arrivare immaturi nelle nostre C o B. Hanno talento ma poca esperienza, la risposta dei miei colleghi coach a chi chiedeva come mai rimanessero sempre seduti in panca: perché non hanno avuto la possibilità di giocare e venivano preferiti atleti esperti per il risultato immediato anche nelle categorie minori. Proveremo a invertire la tendenza».

Di seguito è intervenuto coach Santoro che si è detto «Felicissimo di allenare questi ragazzi, da quando lo scorso anno sono arrivato a Fasano mi sono sentito subito a casa, mi sono innamorato del progetto improntato sui ragazzi e l’ho condiviso con convinzione. È straordinario per me allenare in questa famiglia, con i “grandi” che mettono a disposizione dei “piccoli” la loro esperienza e, viceversa, l’energia che i “piccoli” trasmettono ai “grandi”. Sono curioso di vedere come andrà, ma sono sicuro di una cosa…ci divertiremo tantissimo».

ROSTER PUGLIMPIANTI BASKET FASANO – ANNO 2020-2021 CAMPIONATO SERIE D MASCHILE

Gianlory Sibilio1977Ala Grande (Cap)

Pietro Rosato1982Centro

Alex Cofano1991Ala Grande

Antonio Gimmi 1996Centro

Alessandro Miccoli2000Ala piccola

Marco Santoro 2002Guardia

Giuseppe Argese2003Play

Flavio De Caro2003Guardia

Mirko Cervellera2004Play

Antonio Nardelli2004Guardia

Mattia Aldini2005Guardia

Emanuele Palazzo2005Ala piccola

Nicolò Capurso 2005Guardia

Alessandro Vinci2005Play

Coach Maurizio Santoro – Assistente Mattia Marangi

ROSTER INDUSTRIAL SERVICES SRL BASKET FASANO – ANNO 2020-2021 CAMPIONATO SERIE C FEMMINILE

Valentina Siccardi1982Play–guardia

Federica Giangrande1990Centro

Lorena Liuzzi1992Play

Alessandra Marchese1995Guardia

Anna Giorgio2000Centro

Sara Fiume2000Ala

Ilaria Mollica2002Play

Costanza Monopoli2003Ala

Angelica Semeraro2004Guardia

Giulia Savito2005Guardia

Coach Gianluca Monopoli – Assistente Mattia Marangi