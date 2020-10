La Puglimpianti Energia Fasano presenta i nuovi Dirigenti ed annuncia lo staff tecnico

Dopo aver confermato l’abbinamento con il main sponsor, la Puglimpianti Energia Fasano comunica che, per far fronte ai numerosi impegni della prossima stagione sportiva, ha ampliato la propria base societaria, sono infatti entrati a far parte dell’organigramma le signore Claudia Lambertini e Gina Passiatore ed i signori Luigi Lacirignola, Francesco Monopoli, Pasquale Nardelli ed Antonio Tateo. Sicuramente i nuovi dirigenti con il loro entusiasmo e la loro passione daranno un grosso contributo per affrontare al meglio i numerosi impegni che attendono il sodalizio fasanese.

Entrando nel merito tecnico, la Puglimpianti Energia Fasano comunica anche di aver confermato lo staff tecnico della scorsa stagione, ad eccezione del senior coach Claudio Centrone che per motivi di lavoro ha dovuto temporaneamente lasciare la panchina. Quindi la guida tecnica della prima squadra sarà affidata al coach carovignese Maurizio Santoro, già nello staff tecnico biancoazzurro lo scorso anno nel ruolo di assistant coach e di capo allenatore della Under 18. Quindi una scelta nella direzione della continuità che coach Santoro si è meritataper il suo puntuale ed appassionato lavoro svolto quotidianamentein palestra, inoltre il roster della formazione seniores sarà costituito per più del 50% da ragazzi provenienti proprio dalla Under 18 che coach Santoro conosce benissimo.

Per quanto riguarda invece la formazione seniores femminile che sarà impegnata nel campionato di serie C, la conduzione tecnica sarà affidata al coach fasanese Gianluca Monopoli vero e proprio guru del basket femminile pugliese considerata la sua pluriennale e fortunata esperienza nel basket femminile monopolitano.

Lo staff tecnico che curerà anche il settore giovanile maschile e femminile ed il minibasket comprende anche Mattia Marangi, istruttore di minibasket ed allenatore giovanile, ormai alla sua 4^ stagione a Fasano che occuperà principalmente dei miniatleti dai 5 agli 11 anni. Al momento per completare del tutto lo staff tecnico la Dirigenza biancoazzurra sta cercando un preparatore atletico ed un altro allenatore; ci sono già stati contatti in tal senso e sicuramente nel giro di pochi giorni anche questi tasselli saranno completati.