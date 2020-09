ASD Basket Fasano, confermato l’abbinamento con l’azienda Puglimpianti Energia Srl

Anche per questa stagione sportiva il basket Fasanese sarà “griffato” Puglimpianti Energia, infatti è stato rinnovato anche per la prossima stagione il connubio tra il sodalizio biancazzurro e la società amministrata dall’ingegner Giorgio Pugliese ormai da un triennio al fianco della palla a spicchi locale.

«Cogliamo l’occasione per ringraziare pubblicamente l’azienda Puglimpianti Energia Srl per la vicinanza alla nostra Associazione e per il suo fondamentale apporto che ci consente di poter pensare alla programmazione della nuova stagione con un po’ di serenità», queste le parole del direttore Generale Mimmo Cervellera che così conclude: «Ovviamente il nostro grazie va anche a tutte le altre aziende che con il loro fondamentale sostegno partecipano al progetto di sviluppo del basket cittadino».

Definite le questioni amministrative, la Puglimpianti Fasano, in vista della prossima stagione agonistica, che pur tra mille difficoltà si appresta a muovere i primi passi, ha proceduto a perfezionare le iscrizioni ai campionati in attesa del via ufficiale previsto per la metà di novembre; quindi l’ASD Basket Fasano prenderà parte al campionato regionale seniores di Serie D ed a 4 campionati maschili under: U14 d’Elitè, U15 d’Eccellenza, U16 Regionale e U18 Regionale; ma la vera novità di questa stagione è la partecipazione a campionati di basket femminile avendo iscritto una formazione seniores nel campionato regionale di Serie C e una formazione giovanile al campionato di U14 Regionale. Questa è la sfida per questa stagione: creare nella nostra città un polo cestistico al femminile che affianchi l’ormai storico e consolidato movimento giovanile biancoazzurro.