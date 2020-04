Coronavirus: stagione finita anche per la Bushido Basketball Fasano

La Federazione Italiana Pallacanestro ha dichiarato ufficialmente conclusa la stagione 2019-2020 a causa dell’emergenza sanitaria dovuta al Coronavirus. Lo stop significa stagione finita anche per l’A.S.D Bushido Basketball Fasano, che chiude così il suo primo campionato di Prima Divisione Maschile in anticipo e in piena lotta per raggiungere i play-off. La società del presidente Mimmo Lorusso, in realtà, aveva sospeso tutte le proprie attività già dal 9 marzo per tutelare la salute di atleti e dirigenti e adesso giunge dalla Federazione la decisione finale di rinviare tutto direttamente alla prossima stagione.

«Purtroppo il dramma Coronavirus che sta mettendo a dura prova l’Italia e il mondo intero - spiega il Presidente Mimmo Lorusso - ha costretto anche il mondo sportivo a fermarsi, decisione che personalmente ritengo giusta e responsabile. Non nego che mi sarebbe piaciuto continuare a seguire i nostri ragazzi nella corsa verso i play-off. Avrebbero senz’altro meritato il risultato per il loro impegno, per la loro dedizione e soprattutto per averci creduto sin dall'inizio di questa avventura, costruendo un gruppo solido e coeso. Riprenderemo appena possibile da dove abbiamo lasciato e saremo più motivati e determinati di prima».

Leonardo Pantaleo, Vice Presidente e Direttore Sportivo conclude: «Voglio abbracciare e ringraziare il coach Paolo De Simone, il capitano Vito Musa e uno per uno tutti gli atleti della Bushido. Grazie di cuore anche a tutti coloro che non ci hanno fatto mai mancare il proprio supporto, soprattutto all'Amministrazione Comunale e in particolare al Consigliere Comunale Pier Francesco Palmariggi, vero e proprio componente della squadra che sin dall'inizio ci è stato vicino e ha lavorato assieme a noi affinché potessimo tutti insieme vivere questa fantastica esperienza. Vogliamo ringraziare anche gli altri dirigenti della società Giuseppe Guglielmi e Gianvito Cofano, il nostro addetto stampa Mattia Arconzo, l’A.S.D. Basket Fasano per la costante collaborazione, Massimo Cafarella per i preziosi consigli e tutti i tifosi fasanesi della pallacanestro, che non ci hanno mai lasciato da soli. A tutti vogliamo dire che è soltanto l'inizio. Da domani saremo già al lavoro per organizzarci al meglio e affrontare la prossima stagione da protagonisti».