La Bushido Basket sfiora la vittoria contro la capolista Casarano

Impresa sfiorata per la Bushido Basket che perde 73-72 in quel di Casarano contro la Hope Basket, una delle favorite in chiave promozione.

Grande prova per i ragazzi di coach De Simone che disputano un’ottima gara contro una formazione costruita per ben altri campionati, accarezzando la vittoria nel finale.

Ma veniamo alla cronaca. De Simone, orfano di capitan Musa e Buongiorno, schiera il miglior quintetto a disposizione. Dall'altra parte il Casarano si presenta con gli esperti fratelli Ferilli, entrambi appartenenti ad ex di categorie nazionali. La Bushido regge il colpo e chiude il primo quarto in vantaggio 14-16. Nel secondo quarto le rotazioni si allargano , il locali si scaldano ma la Bushido tiene botta grazie a Giuseppe Losavio e Vinci, autori di una buona prova. Nel terzo quarto la Hope Casarano parte subito con il piede giusto, segnando a ripetizione e rispondendo con una grande difesa, costruendo così un vantaggio di ben 9 punti sulla Bushido. Ultimo quarto ricco di grandi emozioni: un botta e risposta continuo in attacco tra le due squadre, ma sono gli ospiti a farla da padrone con la formidabile prova di Vito Gallo. É proprio il play fasanese con alcune giocate da far strabuzzare gli occhi con ben 30 punti segnati, a riportare i suoi sotto. Il finale di gara è piuttosto rocambolesco con il Casarano che ha difeso il risultato con le unghie e con i denti.

La Bushido esce sconfitta 73-72, ma con la consapevolezza di aver venduto cara la pelle e di aver sfoderato una prestazione ben al di sopra delle aspettative. Ora due settimane di tempo per preparare nel migliore dei modi la gara di ritorno contro gli Sharks Mola, con la convinzione di potersi portare a casa una vittoria contro tutti i partecipanti al campionato.