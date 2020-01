La Bushido Basketball vince e convince nell'ostica trasferta ad Alberobello

Una partita ricca di tratti salienti e che ha visto i cestisti fasanesi della Bushido Basketball incassare un importante successo fuori casa, facendoli salire a 4 punti in classifica di campionato ed entrando di diritto tra le aspiranti alla zona play off. La Bushido si presenta al completo e schiera anche il nuovo acquisto Gallo che sembra da subito essere entrato negli equilibri di squadra. A farla da padrone pero è Genco che con ben 23 punti si dimostra il mattatore della gara. In evidenza anche Losavio e Vinci, autori di numerose prestazioni difensive e non.

La Bushido Basketball Fasano termina la gara sportiva con un bel 62-54, spostando però l’attenzione alla sfida di sabato prossimo quando incontrerà, alle ore 18.30 presso il Tensostatico fasanese, la New Bk Palagiano.

CLASSIFICA

Monopoli Seagulls 6

Basket Alberobello 6

Hope Casarano 6

Sharks Mola 4

Bushido Basketball Fasano 4

San Marzano Basket 2

New Bk Palagiano 2