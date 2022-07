Le strade della Puglimpianti Fasano e di coach Maurizio Santoro si dividono

L'ASD Basket Fasano rende noto che a partire dal 1° luglio cessa il rapporto di collaborazione con il coach Maurizio Santoro.

Dopo tre stagioni vissute all'insegna della massima collaborazione tra società e tecnico con il comune intento di far crescere i giovani del vivaio biancazzurro, la società ha deciso di cambiare guida tecnica con il solo intento di dare un ventata di novità all'ambiente; in ogni caso i rapporti umani con Santoro restano ottimi: “Non possiamo che ringraziare Maurizio per tutto quello che ha fatto in questo triennio a Fasano – afferma il Dirigente responsabile Mimmo Cervellera – per i risultati raggiunti sia a livello di prima squadra, sia a livello di settore giovanile, in linea con gli obiettivi prefissati”.

L'ASD Basket Fasano, nel ringraziare coach Santoro per il lavoro svolto al fianco della società in questi anni, gli augura le migliori fortune personali e professionali, fortune che merita ampiamente sia sotto l'aspetto sportivo, che sotto l'aspetto umano.