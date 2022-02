Grande gara dei ragazzi della Puglimpianti Fasano con l’Olympia Club Rutigliano

Grande gara dei ragazzi della Puglimpianti Fasano che al cospetto della capoclassifica Olympia Club Rutigliano sfoderano una prestazione maiuscola che consente ai padroni di casa di sovvertire il pronostico e portare a casa una vittoria che dà ossigeno alla classifica e morale e fiducia ai ragazzi di coach Santoro.

La partita inizia con un sostanziale equilibrio (7/5 al 4’) che viene spezzato dall’intensità dei fasanesi che giocano una pallacanestro veloce ed efficace in entrambe le fasi ed annichiliscono gli ospiti con un parziale di 23/5. Ma il Rutigliano da grande squadra quale è reagisce immediatamente e guidata da un sontuoso Pavone (31 punti per lui a fine gara) sfodera un secondo quarto di altissimo livello e ricuce sensibilmente il gap, andando al riposo lungo con soli 3 punti da recuperare: 37/34. Nella seconda parte la gara diventa molto bella con le due squadre che provano a giocarsela a viso aperto con i padroni di casa che riescono a mantenere sempre qualche punto di vantaggio ed a contenere il veemente tentativo di rimonta degli ospiti. All’inizio dell’ultimo quarto coach Morè deve fare a meno di Pavone fuori per falli, il Fasano, sostenuto dalla leadership di De Simone (27 punti) e dalla maiuscola prova di tutto il roster, ne approfitta e nonostante le insidie portate dal mai domo Rodriguez (21 i suoi punti) porta a casa una vittoria tanto insperata quanto desiderata ed attesa.

Puglimpianti Energia Fasano – Olympia Club Rutigliano 73 – 70

(30-10 / 7-24 / 21-16 / 15-20)

Tabellini

Puglimpianti Energia Fasano: Aldini 14, Santoro 9, Argese 7, Cervellera 1, Gimmi 4, Gallo, Pezzolla 7, Muolo ne, De Simone 27, Capurso ne, Rosato 4.

Allenatore Santoro – Assistente Olive

Olympia Club Rutigliano: Pavone 31, Palumobo 4, Rodriguez 21, Moschettini ne, Damasco ne, Giovinazzi 3, Spinelli, Garofalo 7, Ciavarella ne, Damato, Signorile 4, Micunco.

Allenatore Morè – Assistente Pavone