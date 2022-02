Buona prestazione dell’ASD Basket Fasano a cospetto della capoclassifica Invicta Brindisi

Buona prestazione dei ragazzi di coach Santoro a cospetto della capoclassifica Invicta Brindisi, che chiude la gara negli ultimi 5 minuti con un mortifero parziale di 14-0 arrivato sul 44-49 dopo un parziale di 10-2 per i padroni di casa che stavano provando a restare in scia ai più quotati avversari. La gara è stata sostanzialmente in equilibrio, seppur con gli ospiti sempre avanti nel punteggio, appunto per 35 minuti quando la maggior esperienza e la maggior fisicità dei vari Leo, Rizzo e Cobianchi (18 punti per lui e top scorer dell’incontro) ha scavato il gap rivelatosi incolmabile per i fasanesi.

In ogni caso i ragazzi di coach Santoro hanno dato un buon segnale di ripresa dopo le ultime due pesanti sconfitte subite in trasferta a Mesagne e Rutigliano, ora bisogna tornare in palestra e lavorare duramente per farsi trovare pronti nei prossimi impegni che delineeranno la classifica in previsione della post-season.

Puglimpianti Energia Fasano – Invicta brindisi 46 – 63

(12-14 / 15-15 / 9-18 / 10-16)

Tabellino

Puglimpianti Energia Fasano: Aldini, Santoro, Argese 6, Cervellera, Gimmi, Gallo, Pezzolla 16, Genco ne, De Simone 14, Capurso ne, Rosato 6, Palazzo 4.

Allenatore Santoro – Assistente Olive

Invicta Brindisi: De Gennaro 11, Dario 2, Rizzo 11, Leo 5, Fusco A. 1, Fusco s. 4, Stano 2, De Giorgi

9, Manfredi ne, Cobianchi 18.

Allenatore Pacella – Assistente Travaglini