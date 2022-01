Puglimpianti Energia Fasano sconfitto dal Pizzottiamo Francavilla

Ritorno in campo amaro per i ragazzi di coach Santoro, che sciupano un’occasione importante per muovere la classifica al cospetto di un Francavilla sempre pronto a sfruttare i numerosi errori dei padroni di casa. Alla palla a due coach Grasso deve rinunciare all’infortunato D’Amicis e dall’altra parte coach Santoro deve fare a meno di capitan Sibilio.

I biancazzurri fasanesi scendono in campo determinati a portare a casa la posta in palio e sospinti dalle triple del solito De Simone (25 punti per lui alla fine e ben 4 triple nel primo quarto) chiudono il parziale avanti di 4 lunghezze. Ma a partire dal secondo quarto la gara cambia registro, la difesa degli ospiti crea non pochi problemi ai ragazzi fasanesi che vanno in confusione e faticano a trovare il canestro e chiudono il quarto con un parziale negativo di 11 punti; andando al riposo sul 33-40 per i Francavillesi. La seconda parte di gara vede i biancazzuri della Puglimpianti sempre ad inseguire gli ospiti che mantengono sempre un margine fra i 6 e i 9 punti di vantaggio; la rincorsa si completa a poco più di due minuti dalla fine quando un tap-in di capitan Rosato fissa il punteggio sul 58 pari. Ma a questo punto anziché prevalere l’inerzia che pareva a favore dei padroni di casa, emerge Mione (30 punti per lui e ben 7 triple realizzate) che con tre triple consecutive chiude ogni velleità di vittoria dei fasanesi.

Campionato Serie D – Girone A 9^ Giornata

Puglimpianti Energia Fasano – Pizzottiamo Francavilla 62 – 71

(22-18 / 11-22 / 15-14 / 14-17)

Tabellini

Puglimpianti Energia Fasano: Aldini 2, Santoro, Argese 5, Cervellera 3, Gimmi, Gallo, Pezzolla 2, Nisi ne, Genco 3, De Simone 25, Rosato 8, Palazzo 14.

Allenatore Santoro – Assistente Olive

Pizzottiamo Francavilla: Empirio ne, Avallone 7, Donno 3, Piliego 10, Alberti 6, Musarò ne, Panzera 10, Mione 30, Eletto 5, Callari ne, Russo ne, Bungaro ne.

Allenatore Grasso – Assistente Andriulo