A.S.D. Basket Fasano, prima vittoria stagionale dei ragazzi di coach Santoro

Arriva sul campo del Maglie la prima vittoria stagionale dei ragazzi di coach Santoro, che così cancellano lo zero in classifica. I biancazzurri fasanesi scendono in campo determinati a riscattare la sconfitta patita tra le mura amiche nel turno precedente per mano della New Basket Lecce e sotto la leadership di De Simone (25 punti) iniziano con un parziale di 6/0 che indirizza il primo quarto e dopo un momentaneo rientro dei padroni di casa (9/9) chiudono il quarto avanti di sei lunghezze. Il secondo quarto prosegue sulla stessa falsariga del primo con gli ospiti che allungano fino al +12 di metà gara. Gara che va in archivio a metà terzo quarto quando un parziale di 11/0 degli ospiti chiude di fatto l’incontro. I padroni di casa, guidati dal mai domo Mininanni (25 punti) provano a ridurre il gap e si aggiudicano il parziale chiudendo l’incontro sul 58/72.

Buona prova dei biancazzuri della Puglimpianti Fasano che così rompono il digiuno di vittorie e si preparano con maggior entusiasmo ai prossimi impegni dopo la pausa natalizia.

Campionato Serie D – Girone A 6^ Giornata

Pol. Tre Anelli Maglie – Puglimpianti Energia Fasano 58 – 72

(19-25 / 10-16 / 12-23 / 17-8)

Tabellini

Pol. Tre Anelli Maglie: Montinaro 16, Saracino 2, Vaglio 8, Mininanni 25, Colle 5, Toma 2, De Matteis, Cannoletta, Zappatore, Marti Mauro

Allenatore Fersini – Assistente Giugno

Puglimpianti Energia Fasano: Aldini 6, Cervellera 4, Gimmi, Pezzolla 8, Genco 2, De Simone 25,

Nardelli, Lombardi 2, Rosato 12, Palazzo 13. Allenatore Santoro – Assistente Olive