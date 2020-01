Terza vittoria consecutiva per la Bushido Basketball Fasano

La forza dei ragazzi della Bushido Basketball Fasano è ormai diventata travolgente. Il progetto, avviato appena qualche mese fa, inizia a dare i suoi primi frutti ed ecco che i cestisti fasanesi incassano la terza vittoria consecutiva. L’ultima, svoltasi sabato 18 gennaio presso il Tensostatico di via Galizia contro la New Basket Palagiano, ha di fatto confermato il buon andamento di squadra già dimostrato negli scorsi match contro il San Marzano Basket e l’Alberobello.

Una partenza non brillante per i ragazzi di coach De Simone che, intimoriti dalla presenza di Fanelli, già giocatore di serie B e C, incassano ben 23 punti. Il secondo quarto ha però sancito il sorpasso della Bushido che lo ha visto concludere con ben 7 punti di distanza. È proprio qui che la difesa del Palagiano fa sentire la propria grinta causando non pochi problemi ai fasanesi, che però aggirano l’ostacolo e concludono gli ultimi due quarti e l’intera partita con un bel 63 – 55.

Anche dopo questa vittoria i giovani fasanesi non abbassano la guardia e si proiettano al match fuori casa contro l’Hope Casarano di domenica 26 gennaio.

CLASSIFICA

Monopoli Seagulls 8

Basket Alberobello 8

Hope Casarano 6

Bushido Basketball Fasano 6

Sharks Mola 4

New Bk Palagiano 2

San Marzano Basket 2