La Bushido Basket Fasano si reinventa e partecipa al campionato e-Sport

In un periodo come quello attuale in cui lo sport è pressoché limitato a poche attività, l'esigenza di respirare sensazioni quali la competitività e l'agonismo diventa più che mai imprescindibile. Tra le tante società in standby, causa sospensione dei campionati dovuta alla pandemia di covid19, troviamo anche la Bushido Basket Fasano.

Gli atleti sono fermi oramai dallo scorso marzo e a poco sono valsi gli allenamenti e le partitelle disputate durante la pausa estiva. È in questo clima di incertezza che il coach Paolo De Simone ha lanciato una nuova sfida. Attirato dalla sempre più attuale diffusione degli e-Sport, competizioni virtuali disputate in campionati altrettanto virtuali, ha deciso di creare in sinergia con un gruppo di utenti di PS4 una versione virtuale della Bushido. I videogiocatori, accuratamente selezionati, controlleranno dei loro avatar nell'avvincente campionato pro am 5 vs 5 di NBA 2k21, popolare videogioco che ha per tema il campionato americano di pallacanestro.

Si tratta di un episodio senza precedenti: la società fasanese sarà la prima affiliata alla FIP, federazione Italiana Pallacanestro, a fregiarsi di una sua squadra virtuale. Presidente della società virtuale sarà Stefano Mascipinto, 32 anni, appassionato di videogiochi e già presidente della selezione esport del US Città di Fasano. Allenatore del nuovo team sarà, invece, Gioele Marino, che ha dichiarato: «Sono molto entusiasta di questa opportunità. L'opportunità di allenare, seppur su una piattaforma virtuale, accrescerà la mia esperienza per un eventuale futuro da allenatore in campionati federali. Inizieremo con delle amichevoli ed allenamenti che io stesso coordinerò per poi iscriversi alla serie b di QLASH Italia nel settembre 2021. Siamo molto carichi e non vediamo l'ora di iniziare».

Le selezioni partiranno lunedì 7 dicembre. Gli aspiranti cestisti virtuali possono rivolgersi alle pagine social, Facebook e Instagram, della Bushido Basket Fasano.