Sono arrivate grandissime soddisfazioni per il tecnico fasanese Michele Cuoco nei Campionati Italiani Individuali di Atletica Leggera, riservati alla la categoria cadetti che si sono tenuti a Forlì nello scorso fine settimana del 3 e 4 ottobre.

Nella prima giornata dei campionati, Yasmine Akakpovi ha appeso al collo la medaglia d’oro del salto triplo femminile atterrando, con una autentica prova di carattere, a mt. 11,67 realizzati all’ultimo salto con -1,0ms di vento contro, aggiudicandosi il titolo di Campionessa Italiana 2020. Yasmine ha avuto la meglio sulla veneta Giorgia Gagliazzo che era in testa con mt. 11,65 realizzato nel quarto tentativo beneficiando di + 2,3ms di vento a favore.

Il risultato appare ancor più stupefacente apprendendo che Yasmine a Forlì era ad appena la quinta gara in una specialità, quella del salto triplo, di grande complessità dal punto di vista tecnico, e che la giovane atleta ha iniziato a praticare solo qualche mese fa, dopo essersi comunque messa già in luce nel salto in lungo, dove con la ragguardevole misura di 5,50mt deteneva la terza prestazione italiana stagionale.

Nella seconda delle due giornate di gara, Jacqueline Akakpovi, al primo anno di categoria, conquista un prodigioso quanto inaspettato terzo posto nella gara dei 300m piani, chiudendo la finalissima con il tempo di 41.57.

Una medaglia di bronzo ottenuta con una rimonta strepitosa negli ultimi 20 metri del rettilineo finale, rimonta che ha un po’ ricordato quella leggendaria di Pietro Mennea alle Olimpiadi di Mosca, poiché anche Jacqueline è partita dalla “fastidiosa” ottava corsia che comporta percorrere la curva più larga della pista e senza avere riferimenti delle avversarie per i primi 130-150m di gara.

Yasmine e Jacqueline fanno parte del gruppo di atlete che Michele, Allenatore Nazionale di atletica leggera nonché prossimo all’acquisizione del titolo di Allenatore Specialista, allena sulla pista e sulle pedane del Campo Comunale “Sergio Ancona” di contrada Signorelli.

A proposito del gruppo, cogliamo l’occasione per segnalare il doppio titolo di campionessa regionale (sia quello di categoria allieve sia quello senior assoluto) ottenuto da Federica Palazzo, che nel salto in lungo ha dominato la scena pugliese dall’alto del 5,53mt ottenuto a Molfetta il 5 luglio ed ha raggiunto anche il 13° posto assoluto nei campionati italiani della categoria allieve, svolti a Rieti il 12 e 13 settembre.

«Dire che sono contento sarebbe fin troppo scontato, visti gli importantissimi risultati raggiunti dalle mie atlete. In verità lo ero anche prima del campionato italiano, perché le ragazze per mesi hanno lavorato con grande abnegazione e spirito di adattamento: le due sorelline Akakpovi vivono a Polignano a Mare e Federica a Putignano. Questo significa che per 3-4 volte a settimana raggiungono Pezze di Greco per allenarsi, tra l’altro in una struttura che necessita di profondi interventi di ristrutturazione… ma si sa, noi del Sud, ben conosciamo l’arte di arrangiarsi e soprattutto sappiamo superare ogni difficoltà con determinazione e volontà.

Ad ogni modo, mi corre l’obbligo di ringraziare il Sindaco Francesco Zaccaria e l’Assessore allo Sport Giuseppe Galeota per il concreto interessamento al processo di recupero della pista di atletica ubicata nel Sergio Ancona, giacché i piccoli interventi effettuati mi hanno permesso di preparare adeguatamente le ragazze.

Ringraziamento doverosamente esteso ai dirigenti dell’Atletico Pezze 2011 ed al mister Vito Cardone per aver condiviso con grande armonia, serenità e reciproco rispetto, gli spazi e le infrastrutture all’interno del Campo Comunale. Sinceramente, questa collaborazione è uno degli aspetti più motivanti per il prosieguo dell’attività e per coltivare la speranza di vedere pienamente recuperata e ammodernata la struttura sportiva in parola».

Davvero una bella favola sportiva che fa onore alla nostra comunità, con l’augurio che possa continuare anche nelle prossime stagioni agonistiche dell’atletica leggera italiana, magari anche con qualche atleta fasanese parimenti protagonista.