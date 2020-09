L'istruttore fasanese Antonio Tramontano class. (3.1), alfiere dello Sc Fasano ieri ha conquistato il torneo di terza categoria disputatosi presso il Cs La Quercia di Putignano (montepremi 700€) che ha visto ai nastri di partenza ben 120 tennisti provenienti da tutta la puglia e non solo.

Il fasanese nei quarti di finale ha sconfitto l'esperto Pasquale Crapuzzo (3.2) del Tc Altamura con il punteggio 6/4 6/4 dopo un match caratterizzato da innumerevoli passanti dato l'ottimo gioco di serve and volley del suo avversario.

In semifinale a cadere è stato talentuoso u.14 (tra i primi in Italia) Pierluigi Basile (3.1) dello Sporting Club Martina Franca con il punteggio di 6/0 6/1.

Il fasanese ha dato il meglio di sé in finale in un match caratterizzato dal forte vento sconfiggendo il forte Francesco Sforza (3.1) dello Sporting Club Martina Franca con il punteggio di 6/0 6/3. La completezza tecnica e la sagacia tattica hanno permesso all'esperto istruttore di conquistare la vittoria assoluta.

La scorsa settimana Antonio ha preso parte anche al torneo di terza categoria "Città di Putignano" (montepremi 1000€) svoltosi presso il Tc Le Grotte Putignano che ha visto ai nastri di partenza ben 90 giocatori.

Nei quarti di finale ha liquidato Piero Punzi (3.2) dello Sporting Club Martina Franca con il punteggio di 6/0 6/0.

In semifinale la racchetta fasanese ha sconfitto Francesco Ciccolella (3.1) del Tc Cisternino e recente vincitore del torneo "Città di Alberobello" con il punteggio di 6/0 6/2 dove la costanza e la regolarità hanno smorzato il gioco potente del tennista cistranese.

In finale una brutta caduta subita sul punteggio di 6/4 2/1 in suo favore ha costretto il fasanese al ritiro contro il fortissimo Simone Vitulano (3.1) del Tc Foggia.

«Sono davvero felice - dichiara Tramontano - delle due settimane giocate a Putignano, ho conquistato il trofeo ieri e un secondo posto la scorsa settimana confrontandomi con giocatori più giovani e di livello assoluto. Peccato per la caduta subita la scorsa settimana ma sono comunque orgoglioso del tennis espresso. Nonostante l'età che avanza riesco ancora ad esprimere un tennis di alto livello».

Entrambi i tornei hanno visto la presenza delle emittenti televisive locali Antenna Sud e Teletrullo che hanno ripreso e commentato le rispettive finali.

Buone notizie per lo Sc Fasano giungono anche dalla formazione di D2 composta dal giovane Daniel Balestra (3.5), da Vittorio Bianchi (4.1) e dal capitano/giocatore Giampiero Venerito (4.2). Il team fasanese vincendo per 2 a 1 a Latiano ha conquistato un’insperata salvezza (dato il girone di ferro con il Ct Ostuni e il fortissimo Ct Cisternino) e la possibilità di disputare il medesimo campionato il prossimo anno. Salvezza che si somma a quella conquistata a giugno dal team di D1 composto da Antonio Tramontano, Dodo De Pace (3.3), Pierluigi Ciani (3.4) e Giacomo Guarini (4.1).

Intanto presso la rinnovata struttura del Timo's Park dotatasi di un nuovo campo da tennis in green set (oltre i due campi in mateco coperti) e di un campo da Padel coperto sono ripartiti a pieno regime i corsi invernali di tennis e di padel sia per i più piccoli che per i più grandi, chiunque voglia delle informazioni può recarsi in struttura.