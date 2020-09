Lo scorso weekend (19 e 20 settembre 2020), si è svolto presso il Circolo Tennis della Selva di Fasano, il XII trofeo dell’amicizia Lions.

Sono stati due giorni sportivi intensi con partecipanti/soci che ci hanno raggiunto anche da lontano.

Un ricco numero di amanti del rettangolo azzurro si è sfidato all' insegna dell'amicizia e del "We serve" il motto che da sempre accompagna lo spirito di servizio dell’associazione Lions Club International.

Sono stati due giorni sportivi intensi con partecipanti/soci che ci hanno raggiunto anche da lontano.

Un ricco numero di amanti del rettangolo azzurro si è sfidato all'insegna dell'amicizia e del "We serve" il motto che da sempre accompagna lo spirito di servizio dell’associazione Lions Club International.

Sono state delle ore trascorse all’insegna del divertimento e della spensieratezza, proprio come un torneo dell’amicizia deve essere.

Ritrovarsi in un luogo differente dai soliti in cui amici o parenti, potevano riunirsi per tifare chiunque rappresenta proprio lo spirito Lions.

Dopo il match finale, che ha visto trionfare il fasanese Leonardo Cedro, si è svolta la premiazione con la presenza di tutti i partecipanti e di tutti i presidenti dei vari Club che hanno aderito all' iniziativa.

Come nostra abitudine, il ricavato verrà devoluto al centro "Cani Guida" di Limbiate, con l’obiettivo di regalare una speranza a chi ne ha davvero bisogno.

Il cane guida per ciechi è un cane speciale, diventa il compagno di tutti i giorni e noi del Lions Club ci teniamo a dare il nostro contributo a chi realmente ha bisogno di una mano.