Il fasanese Valentino Rotondo trionfa al Torneo TPRA al Circolo Tennis Ostuni

"Hinterland", il nuovo progetto su danza e cultura della compagnia fasanese "Equilibrio Dinamico"

Hinterland è il nuovo progetto firmato da Equilibrio Dinamico, nato in un periodo storico segnato da una pandemia in cui la riflessione sul come pensare e come fare arte sembra una richiesta ancora più urgente, grazie al sostegno della Regione Puglia, del Teatro Pubblico Pugliese,