Si è conclusa domenica 12 luglio la fase a gironi del campionato regionale di tennis di D1. Di norma tale campionato vede ai nastri di partenza ben quattro gironi composti da sette squadre ma dati gli effetti dell'epidemia Covid-19 la Federazione Italiana Tennis ha predisposto la formula Smart: sei gironi da quattro squadre.

La neo promossa Sc Fasano è stata inserita nel girone 3 assieme al Ct Latiano, Tennis Village Barletta e Tc Trani. Un girone di ferro dato il blasone e la storia tennistica di tali circoli.

L'handicap maggiore per la squadra fasanese è stato quello di non poter disputare sui propri campi del Timo's Park, causa lavori per il terzo nuovo campo da tennis e il campo da Padel, gli incontri casalinghi e di conseguenza giocare l'intero girone in trasferta e su terra rossa (superficie da sempre avversa ai giocatori fasanesi).

La squadra composta da Antonio Tramontano (3.1), Dodo De Pace (3.3), Pierluigi Ciani (3.4), Giacomo Guarini (4.1) e capitanata dall'istruttore Giampiero Venerito ha esordito domenica 29 Giugno sui campi in terra rossa del Ct Latiano perdendo per tre a uno dove l'ottima prova nel singolo di Antonio Tramontano che ha sconfitto per 6/3 6/2 il promettente Gianmarco Caforio (2.8) non è stata sufficiente a portare a casa il risultato. La fortuna non ha sorriso a Giacomo Guarini che si è dovuto arrendere a Giuseppe Gallone per 3/6 6/3 6/3 nonostante l'ottimo gioco espresso. Sconfitta anche per Dodo De Pace per mano di Giuseppe Urso (2.8) con il punteggio di 6/1 6/4. Anche il doppio è stato a favore dei latianesi dove la coppia Urso-Piergiovanni si è imposta per 7/5 6/3 su Ciani-Tramontano.

La Vittoria per tre a uno, che è valsa la permanenza in D1, la squadra fasanese l'ha ottenuta in quel di Trani, martedì 7 dove Tramontano ha sconfitto Emanuele Di Mango (3.3) per 6/1 7/5, Dodo De Pace si è imposto dopo una lunga maratona su Francesco Azzollini (3.4) per 6/3 4/6 10/8 e la coppia Tramontano-Guarini si è imposta dopo un match al cardiopalma su Di Mango-Azzollini per 6/3 3/6 10/7. Unica sconfitta per il team fasanese è giunta per mano di Giuseppe Mastrototaro (3.5) su Ciani con il punteggio di 6/4 6/4.

Domenica 12 Luglio la compagine fasanese è stata ospite del Tennis Village Barletta.

Troppo forte la formazione biancorossa che si è aggiudicata l'incontro per tre a uno dove ha pesato anche l'assenza per motivi lavorativi di Dodo De Pace.

Tramontano si è dovuto arrendere a Domenico Zingrillo (2.8) dopo una battaglia di circa due ore per 6/3 7/5, Ciani è stato sconfitto da Claudio Gennaroli (3.2) per 6/2 6/1 e Guarini si è arreso all'esperto Vito Campanella (3.3) per 6/1 6/1. Unica gioia per i fasanesi è giunta dal doppio dove la coppia Ciani-Guarini ha sconfitto Zingrillo-Campanella per 7/5 7/5.

«Sono davvero soddisfatto del risultato raggiunto - dichiara il maestro Tramontano - non avendo potuto giocare gli incontri in casa e su terra rossa non potevamo fare di meglio, anche la sorte non ci ha aiutati data la storia e il blasone dei circoli affrontati. Questa nuova formula a quattro squadre per girone ha ridotto le chances per puntare ai Play off. Cercheremo di migliorarci il prossimo anno e speriamo di recuperare l'infortunato Antonio Giacovelli e magari aggregare un innesto di valore.

Quello raggiunto è davvero un risultato di prestigio soprattutto se si tiene conto che siamo una società nata cinque anni fa completamente autosufficiente autrice di ben due promozioni in due anni con tutti giocatori fasanesi. Vorrei ringraziare lo studio radiologico CDA e Pizzeria dei Platani per il supporto che ci forniscono da anni».

Ottime notizie giungono anche dalla squadra under 12 dello Sc Fasano dove Lorenzo Leggieri (4.3) e Gianmatteo Picoco (4.3) hanno centrato la qualificazione alla fase regionale vincendo agevolmente il girone B provinciale; per tre a zero sia in casa contro il Ct Latiano che in trasferta contro il Ct Brindisi "B".

Martedì 21 Luglio saranno ospiti del Ct "Mario Stasi" di Lecce, circolo splendido collocato al centro della capoluogo salentino, ricco di storia e che disputa il campionato di serie A2.

Buone notizie giungono anche dal piccolo Davide Ciani (U10), che tesserato per il Ct Mesagne ha centrato la qualificazione al master Kinder Nazionale che si terrà a Roma nel mese di Agosto dopo aver raggiunto la finale nel torneo Kinder svoltosi sui campi in terra rossa del Ct Taranto la scorsa settimana arrendendosi a Leonardo Bianco del Ct Latiano per 4/2 2/4 4/2. Buoni risultati anche nel campionato a squadre under 10 dove in coppia con la promettente mesagnese Ludovica Casalino si giocherà la qualificazione alla fase interregionale di Macro Area.

Insomma, tanta carne al fuoco per lo Sc Fasano, che nel mese di Settembre parteciperà anche al campionato di serie D2 con una formazione giovane capitanata da Giampiero Venerito e formata da Daniel Balestra (3.5), Vittorio Bianchi (4.1), Luciano Donnaloia (4.2) e Luca Conversano (4.3) e non è escluso l'esordio di qualche giovane proveniente dal vivaio della nostra scuola tennis.

Intanto, continuano gli allenamenti e il Camp Estivo che si protrarranno per tutta l'estate nella magnifica cornice del Timo's Park, che a breve si avvarrà di un nuovissimo campo da tennis e un campo da padel per migliorare e ampliare la qualità dei servizi offerti.