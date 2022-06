La GS Fasano si tinge di rosso nero

Un percorso difficile, tortuoso ma con un risvolto molto positivo ha fatto sì che il matrimonio tra il Milan Academy e la Gs Fasano andasse in porto.

Soddisfazione alle stelle nella grande famiglia Timo's. I tecnici, i genitori e tutti gli atleti dunque hanno ora la possibilità di ancor meglio migliorarsi sotto tutti gli aspetti. Tantissime le iniziative collegate al grande marchio MILAN ACADEMY, a partire dallo scouting, tornei, aggiornamenti per i tecnici e per i bambini della scuola calcio e molto altro ancora.

Ad ottobre infatti tutto lo staff della Gs Fasano partirà al vismara di Milano per un corso di aggiornamento tecnico, dopodiché il mister Giuseppe Fortunato (responsabile di tutte le Academy italiane) insieme ad uno scouting (osservatore) del Milan farà visita al centro della società per ben quattro volte all'anno in cerca di baby talenti maschi e femmine. Tutti gli atleti vestiranno i colori rosso neri coadiuvati dal nuovo kit abbigliamento MACRON messo a disposizione dal nostro grande sponsor nonché amico e presidente onorario Giacomo Rosato con il suo BANCO METALLI ITALIANO che ha creduto fin da subito nei progetti promossi dall'organizzazione Gs Fasano / Timo's.

Un’altra grande opportunità sempre promossa dalla società è data questo anno dalla presenza in società di Gaetano Vinci che si occuperà delle politiche sociali, infatti proprio grazie ad una sua idea si è pensato di poter dare un’opportunità a bambini/e/ragazzi/ che non potrebbero diversamente vivere il sogno Milan. Quindici i posti messi a disposizione da Giacomo Rosato che si occuperà di offrire una grande opportunità proprio attraverso l’esperienza di Gaetano Vinci che metterà a servizio il suo noto impegno nel sociale per individuare le situazioni in cui intervenire.