Savelletri: nuovo senso unico in via Pola, tra Via degli Scavi e Via Po

Un nuovo senso unico a Savelletri per agevolare i residenti della zona. È stato invertito il senso unico di marcia in Via Pola, nel tratto compreso tra Via degli Scavi e Via Po, con direzione di marcia monti-mare. L’ordinanza, entrata in vigore oggi, lunedì