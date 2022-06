Il Fasano Siamo Noi organizza il meeting “Fans Matter!” di Supporters in Campo Copyright: n.c.

Sabato 25 e domenica 26 giugno nella Sala di Rappresentanza del Comune di Fasano, partner dell’iniziativa insieme alla FIGC (Federazione Italiana Giuoco Calcio) ed all’US Città di Fasano, si terrà il meeting “Fans Matter!”, organizzato da SinC (Supporters in Campo) in collaborazione con SD Europe ed i padroni di casa de Il Fasano Siamo Noi.

L’incontro rappresenta la seconda tappa di un percorso, avviato a fine maggio a Bologna, che vede i tifosi protagonisti di un’attività formativa destinata agli stessi supporters e a club e realtà associative che vogliono iniziare o consolidare la propria attività sul territorio valorizzando e aggregando la base per riscoprire il fondamentale ruolo sociale del calcio e dello sport in generale.