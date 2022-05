Il Tennis Club Fasano non iscriveva da anni ben cinque squadre ai campionati under: quattro hanno vinto a punteggio pieno il proprio girone provinciale, cosa che più inorgoglisce lo staff tecnico e i dirigenti del Circolo. Andando oltre le aspettative, le quattro squadre qualificate hanno così ottenuto il pass per le fasi regionali, a riprova del buon progetto di qualità didattica che il circolo silvano, presieduto da Pino Pagnelli, ha intrapreso da qualche anno.

“I buoni risultati delle nostre squadre nei gironi provinciali e nei tornei individuali regionali e nazionali, sono il frutto di un attento lavoro quotidiano di tutto lo staff del Tennis Club Fasano - dice il direttore tecnico, maestro Romano Iacovazzi – Merito della programmazione ma soprattutto dell’impegno dei ragazzi: si allenano costantemente con serietà e passione e, soprattutto nei campionati a squadre , esaltano le loro prestazioni mostrando senso di appartenenza e grande attaccamento al circolo. Siamo in un buon momento – conclude il maestro Iacovazzi - ma questo è solo il punto di partenza: il nostro direttivo ci ha messo in condizione di poter svolgere un lavoro di buona qualità, e noi maestri e preparatori atletici ce la stiamo mettendo tutta per porre le basi per far emergere dal Tennis Club Fasano bravi ed appassionati giocatori di tennis “

Queste le squadre under del T.C. Fasano:

UNDER 10 MISTO

Leoluca Rubino e Asia Iacovazzi

Capitano: m° Romano Iacovazzi

UNDER 12 M

Alessandro Stella, Alessandro Andriani e Davìd Navarro

Capitano: mª Antonella Convertino

UNDER 14 M

Giampiero Gentile, Mattia Gentile, Riccardo Corelli e Tommaso Bagorda

Capitano: m° Romano Iacovazzi

UNDER 14 F

Olga Di Bari e Chiara Capurso

Capitano: mª Antonella Convertino

UNDER 16 M

Diego Ferrara, Giammaria Monopoli, Aldo Stendardo

Capitano: m° Gianluca Fratarcangeli