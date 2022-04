“The Doctor” a Sarnano per confermare le buone prestazioni della gara di casa

Giornata di verifiche per il portacolori della Scuderia Eptamotorsport Angelo Loconte, impegnato in questo weekend nel secondo round del CIVM, che si svolge nella Marche in provincia di Macerata, con il 31° Trofeo Lodovico Scarfiotti - Sarnano Sassotetto.

Sugli 8.877 metri del tecnicissimo tracciato dei Monti Sibillini, “The Doctor” al volante della sua fida Peugeot 308 GTi affronterà una nutrita pattuglia di avversari, ben 10, tutti agguerritissimi, che gli contenderanno le posizioni di testa nella classifica riservata alle vetture di stretta derivazione di serie.

«Il campionato delle Racing Start a Sarnano - spiega Loconte - farà un ulteriore salto di qualità: il leader della classifica monterà su una fiammante 308 GTi, altri plurititolati piloti rientreranno in categoria per rendere sempre più avvincente una competizione che, dunque, si preannuncia ad alto tasso adrenalinico.

Noi siamo pronti a dire la nostra… a dare il massimo. Il resto lo farà la cornice di un percorso di gara tecnico ed impegnativo almeno quanto la suggestiva morfologia del territorio. In bocca al lupo a tutti, piloti, organizzatori ed addetti ai lavori!!!»

Il programma del 31° Trofeo Lodovico Scarfiotti prevede le due manche di prova dalle ore 9:30 di domani, sabato 30 aprile e la manche unica di gara del tecnico tracciato della Sarnano – Sassotetto alle ore 11:00 di domenica 1° maggio.

Il calendario del CIVM 2022

8 - 10 aprile 63ª Coppa Selva di Fasano (BR);

29 aprile - 1° maggio 31ª Trofeo Lodovico Scarfiotti (MC);

13-15 maggio 26ª Luzzi - Sambucina Trofeo Silvio Molinaro (CS);

27 - 29 maggio 51ª Trofeo Vallecamonica (BS);

24 - 26 giugno 61ª Coppa Paolino Teodori (AP);

1 - 3 luglio 2021 71ª Trento - Bondone (TN);

15 - 17 luglio 57ª Rieti Terminillo - 55 Coppa Bruno Carotti (RI);

29 – 31 luglio 48ª Alpe del Nevegal (BL);

12 - 14 agosto 60ªCronoscalata Svolte di Popoli (PE);

26 - 28 agosto 57ª Trofeo Luigi Fagioli (PG), coeff. 1,5;

9 - 11 settembre 64ª Monte Erice (TP), coeff. 1,5;

16 - 18 settembre 67ª Coppa Nissena (CL), coeff. 1,5.