Il pilota Vito Tagliente sul podio a Fasano

È ufficialmente partito il 2022 della massima serie Italiana in Salita. Il Campionato Italiano Velocità Montagna ha inaugurato la stagione in Puglia dove si è svolta la 63^ Coppa Selva di Fasano, in provincia di Brindisi. Ha inaugurato la sua stagione in salita anche il pilota di Martina Franca Vito Tagliente, che ha rilanciato la sfida in RSTB+ con la Peugeot 308 di classe 1.6 Turbo gestita dalla DP Racing.

Il Martinese della Scuderia Gretaracing è comunque partito forte, cercando di prendere confidenza con un asfalto scivoloso che non lasciava nessun margine di errore e con una 308 in fase di sviluppo dopo i lavori realizzati sulla macchina Francese.

Nella giornata di sabato Tagliente ha realizzato il tempo più veloce nella propria categoria in prova 1 e poi ha agguantato un secondo posto in prova 2, dove in queste due salite ha cercato di sistemare il setup della propria macchina al meglio.

Nella gara di domenica, la giornata si è aperta con una leggera pioggia che è andata via con il passare del tempo, ma che ha reso l'asfalto ancora più freddo e scivoloso rispetto al giorno prima, rendendo non facile la vita ai primi partiti in gara 1.

Proprio in gara 1, Tagliente ha alzato i tempi raccogliendo solo un quinto posto di gruppo per via di alcuni problemi legati non solo all'asfalto, ma anche a problemi tecnici che poi sono stati risolti successivamente. In gara 2 il pilota di Martina Franca si è ripreso in maniera importante, agguantando il secondo posto nel raggruppamento di appartenenza.

Vito Tagliente a fine gara: «Volevamo esserci già dalla prima di campionato per cominciare a far crescere la macchina dopo i lavori di aggiornamento sulla 308, che da un po' mi accompagna nei miei impegni sportivi. Sicuramente qualche problemino iniziale può essere sempre dietro l'angolo, soprattutto quando fai degli aggiornamenti e quindi abbiamo preferito andare sopra con la testa giusta, senza farci prendere la mano e senza forzare inutilmente. La macchina ha sicuramente margini di crescita importanti e sta a noi trasformare la crescita in risultati».

Archiviata la prima tappa in quel di Fasano, ora il CIVM si sposterà nelle Marche sui 9.977 metri della 31^ Sarnano - Sassotetto, dove Vito Tagliente sarà allo start della competizione.