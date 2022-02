Importante risultato conseguito dalle atlete del Tennis Club Fasano, che hanno conquistato, grazie alla vittoria sulla Società Ginnastica Angiulli, il Campionato Invernale 4^ Categoria pugliese (limitato alla classifica 4.1), intitolato alla memoria di Giovanni Stasi.

Decisive sia in semifinale che nelle due finali Olga di Bari e Chiara Capurso, che guidate dal capitano Antonella Convertino, hanno superato prima le avversarie del Circolo Tennis Talsano (sconfitte per 2-1), e poi le ragazze della sopracitata compagine barese, battuta per 3-0 all’andata sul green set del circolo silvano, e poi definitivamente regolata fuori casa per 2-0.

Della squadra ha fatto parte anche Isa Arnese, scesa in campo nella prima fase, a gironi, del torneo, che ha visto il TC Fasano vincere il proprio raggruppamento nel quale figuravano i team del CT Ostuni, del CT Tricase, del CT Lecce e dell’Amici Giallorossi Muro Leccese.

Grande la soddisfazione per il sodalizio guidato dal presidente Pino Pagnelli, entusiasta del brillante lavoro svolto e del successo conseguito, tappa importante di un ambizioso percorso di crescita costante.

Alle ragazze vanno dunque i calorosi complimenti da parte del direttivo e di tutti i soci del TC Fasano, con l’augurio di raggiungere al più presto nuovi ed anche più importanti traguardi.