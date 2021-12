La coppia Saponaro-Chiatante trionfa al Master Final della Bs Padel Fasano

La Bs Padel Fasano ha concluso in bellezza un 2021 fatto di successi, gioie e soddisfazioni con il Master Final, un torneo organizzato per i players più forti dell’associazione padelistica fasanese e che ha decretato la “coppia più forte dell’anno”.

32 sono stati i partecipanti alla competizione che si sono sfidati nelle gabbie blu del centro sportivo Bs Sport Fasano per tutta la giornata di domenica 19 dicembre.

Il format del torneo, dalla fase a gironi fino alla finalissima, prevedeva il sorteggio del proprio compagno di squadra ad ogni fase: una regola utile per esaltare il valore del singolo e la sua capacità e abilità con qualsiasi partner di gioco.

16 squadre divise in 4 gironi, dove soltanto 16 players sono riusciti a qualificarsi per i quarti di finale.

Il quadro dei quarti è stato così composto:

Cisternino M. / Giannoccaro F. vs Belfiore L. / Saponaro G.

Dicarolo F. / Caroli P. vs Conversano F. / Tinella A.

Mancini S. / Angelini A. vs Lacirignola L. / Bianchi V.

Chiatante M. / Anglani A. vs Lamanna V. / D Amico L.

In seguito, per le semifinali, la coppia Chiatante M. / Saponaro G. ha sfidato la coppia Anglani A. / Tinella A, mentre la seconda semifinale è stata giocata dalla coppia Lacirignola L. / Belfiore L. contro Bianchi V. / Conversano F.

Dopo una partita estenuante, si è tenuto l’ultimo sorteggio in vista della finalissima e la Dea bendata ha riconfermato le coppie vincitrici delle semifinali:

Chiatante / Saponaro vs Lacirignola / Belfiore

Ad aggiudicarsi il Master Final sono stati Mario Chiatante e Giovanni Saponaro che hanno avuto la meglio sugli avversari con il risultato di 4-6 / 6-4 / 10-8.

Un riconoscimento prestigioso per la coppia, frutto di un grande lavoro durato un intero anno, ma soprattutto un altro grande traguardo per la Bs Padel Fasano che si conferma un punto di riferimento del territorio per il gioco del Padel a livello semi-professionistico.