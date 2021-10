F.I.T.A.V., il presidente Nazionale Luciano Rossi incontra la Puglia

Oggi, venerdì 29 ottobre, alle ore 15:00 presso il Centro Congressi dell’Hotel Parco Sant’Elia di Fasano, il Presidente Nazionale della Federazione Italiana Tiro a Volo, Dott. Luciano Rossi, incontrerà le Strutture Federali della Puglia per una giornata di lavori che verterà sul riconoscimento alla nostra regione degli importanti e significativi risultati conseguiti a livello Nazionale e Internazionale e la programmazione della prossima annata agonistica.

Inoltre grande importanza sarà data a molteplici iniziative che hanno visto la Puglia (ben guidata dal suo Fiduciario, Dott. Cosimo MORETTO) primeggiare sia a livello Regionale che Nazionale.

L’innovativo contributo che la FITAV ha inteso mettere in campo nel mondo della Scuola ne è una di queste.

Il progetto “Shooting & Control” – Autocontrollo e disciplina delle proprie azioni – ha letteralmente “fatto centro” nell’interesse di Docenti e Alunni, non solo in Puglia.

Il progetto, ideato e messo in pratica dal Prof. Massimo Tafuri con l’aiuto determinante degli apparati Federali (Nazionali e Regionali) sta per partire in Toscana. Di seguito, già pronte per iniziare questo progetto Friuli, Lazio e Molise. È in programmazione, per la metà di novembre, uno stage con il Preparatore Fisico della Nazionale, Prof. Fabio Partigiani, che incontrerà i Docenti di Scienze Motorie della Puglia che sono stati aggiornati e formati negli scorsi anni con il Progetto “Shooting & Control”.