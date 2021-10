Il Tennis Club Fasano riapre i battenti

Ricomincia martedì 5 ottobre l’attività della scuola tennis del club silvano dopo la breve pausa estiva. Come da ormai due anni la scuola tennis si svolgerà non solo presso il Tc Selva di Fasano ma anche presso i due campi da tennis della struttura di Vignamaria a Fasano in modo da poter contare su un totale di cinque campi, quattro coperti e solo uno scoperto. La decisione, anche quest’anno, è dettata dalla necessità di andare incontro alle esigenze dei più piccoli ma allo stesso tempo garantire con più spazi una più alta qualità delle lezioni, soprattutto per quegli allievi che crescendo hanno bisogno di investire molte più ore sui campi da tennis.

Ma vien da sé che maggiori spazi necessitano di uno staff qualificato ma soprattutto più corposo, ed è per questo che il Tennis Club può vantare diverse new entry nell’area motoria, quali il preparatore fisico FIT Luigi Puteo e la prof.ssa Dolores Leoci.

Uno staff che vedeva già la presenza del direttore Tecnico Maestro nazionale Romano Iacovazzi, l’istruttori di II° grado Gianluca Fratarcangeli e Isabella Arnese, gli Istruttori di I° grado Rossella Ostuni, Antonella Covertino e Roberto Carrieri. Tra le riconferme anche la presenza nello staff del Mental Coah Fit, dott.ssa Maria Serena Ruppi. Tale organigramma permette al Tc Fasano di mantenere la qualifica di Standar School.

Quello del tennis Club è un direttivo che sta lavorando su diversi fronti, primo fra tutti garantire ai soci i migliori servizi possibili, giocatori di tennis e non, ma avendo come obiettivo principale la miglior organizzazione possibile della scuola Tennis per Adulti, bambini e ragazzi. Sono già all’opera tutti gli addetti del Tc, per preparare le squadre che parteciperanno all’imminente campionato invernale, nella speranza di ottenere gli stessi risultati dello scorso anno. Non da ultimo i lavori di ristrutturazione che hanno visto protagonista la struttura del Tc Fasano hanno fatto sì che i corsisti potranno essere accolti anche nei mesi invernali in una struttura dotata di tutti i confort del caso. Tali migliorie sono da attribuire all’eccellente lavoro del presente direttivo nelle persone del Presidente Pino Pagnelli, ed i consiglieri Gianpiero Lozupone, Alberto Cardone, Tony Argento, Giuseppe Liuzzi, Isabella Arnese, Donato Monopoli, e Gianvito Romano.

Il Presidente Pagnelli si è detto entusiasta del lavoro svolto dai maestri e dal direttivo tutto, poiché con i ben quasi 200 corsisti iscritti, si possono vedere i frutti di una grande stagione estiva.

«Noi siamo come una grande famiglia – ha ribadito il Presidente – e come ogni famiglia che si rispetti, siamo pronti ad accogliere la compagnia di tutti quelli che come noi condividono la passione per questo fantastico sport».

Tutto lo staff del Tc Fasano tra maestri e direttivo è determinato ad iniziare l’anno tennistico nel migliore dei modi in modo tale da poter superare i più che ammirevoli risultati raggiunti lo scorso anno.

Buon anno tennistico a tutti!