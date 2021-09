1° Memorial Giuseppe Vinci e Marco Dipierdomenico

Si svolgerà il prossimo 26 settembre 2021 presso il palestrone “Salvemini” di Fasano, il 1° Memorial in ricordo di Giuseppe Vinci e Marco Dipierdomenico.

Manifestazione organizzata dalla società fasanese de il Podio Volley Fasano presieduta da Renzo Abete. Oltre alla squadra fasanese, parteciperanno all’evento sportivo le formazioni di Cutrofiano e Castellana, società sportive che nella prossima stagione disputeranno il campionato di serie B1.

La kermesse sportiva avrà inizio alle ore 16.30 e si svolgerà con la semplice formula del girone unico sempre sulla distanza di due set su tre. Le tre formazioni a turno si scontreranno tra loro per poi decretare il vincitore finale di questa prima edizione del Memorial Vinci-Dipierdomenico.

L’ingresso a questo primo appuntamento sportivo, che sarà diretto da arbitri federali, sarà riservato a soli 100 spettatori che potranno accedere opportunamente muniti di mascherine e GreenPass secondo quelle che sono le vigenti normative anti-covid. Un’occasione per i tre roster di saggiare la propria preparazione in vista dell’inizio dei rispettivi campionati fissati per il mese di ottobre.