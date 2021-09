Podio Volley Fasano, completato roster con l’inserimento di tre giovanissime atlete fasanesi

Il Podio Volley Fasano completa definitivamente il suo organico inserendo tre giovanissime giocatrici di marca fasanese.

Si tratta di Giorgia Chiara Maggi (laterale), Melissa Sibilio (libero) e Francesca Bufano (centrale) che proprio nei giorni scorsi sono state inserite nel gruppo di lavoro della grande squadra messa in essere dal presidente Renzo Abete e dallo staff della società fasanese. Un percorso, quello delle tre giocatrici appena quindicenni, cominciato in tenera età, e che ancora oggi continua tra le file dell’under 16 allenata da Paolo Totero. Giocatrici di grande prospettive future che sotto la guida attenta di coach Totero hanno sviluppato nei fondamentali un'ottima tecnica che gli permette di poter confrontare il loro talento con quello delle compagne più esperte. Tre presenze fondamentali per il gruppo di coach Adolfo Rampino che oltre ad arricchire le sue scelte in panchina, può contare sulla bravura delle tre giovani giocatrici la cui azione in allenamento è molto importante dal punto di vista tecnico e tattico a favore delle compagne più esperte. “Con l’arrivo di Giorgia Chiara, Melissa e Francesca abbiamo completato il gruppo a disposizione per questo inizio stagione – afferma coach Rampino – Sono tre talentuose giocatrici frutto del nostro vivaio e sono certo che durante la stagione potranno avere la possibilità di esordire in B2”.