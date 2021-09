Federico Salomone trionfa nel Torneo Nazionale Selva–Trofeo “Parco Culturale Gruppo Fortis”

Indubbiamente positivo il bilancio degli eventi organizzati nella rinnovata sede silvana del Tennis Club Fasano nelle ultime settimane, a partire dall’immancabile Torneo Giallo dell’Amicizia, disputato dall’11 al 22 agosto e giunto alla 48^ edizione.

Oltre 220 gli iscritti, con la vittoria della tradizionale manifestazione andata a Luigi Belfiore (al terzo successo) e Riccardo De Solda (primo trionfo per lui), che hanno sconfitto in finale Hermes Ammirabile e Giulio Cagnazzi.

Numerosi i titoli assegnati, a partire da quello dedicato a Carlo Tarantino, primo maestro del circolo tennis silvano, venuto purtroppo a mancare quest’anno. Nello specifico la targa è stata consegnata ad Onofrio Barnaba, distintosi per il suo fair-play.

Questi gli altri premiati: Alfredo Di Bari (1° Classificato 1^ Fase), Antonio Ammirabile (Rivelazione Uomo), Valentina Barnaba (Rivelazione Donna), Antonio De Pace (Miglior Giovane Uomo), Olga Di Bari (Miglior Giovane Donna), Andrea Bianchi (“Gradito Ritorno”), Famiglia Di Bari (“Famiglia Numerosa”), Roberto Pierno (“Premio Simpatia”), Alberto Panico/Marco Cisternino (Miglior Punto), Harold Chatelus (Rivelazione Straniera), Davide Ciani/Lorenzo Leggieri (“Premio Consolazione”), Francesco Piazzolla/David Navarro (Più piccoli iscritti). Alla giovane coppia costituita da Gianmaria Brunetti e Tommaso Bagorda è invece andato il Baby Giallo, dedicato ai più piccoli, con Leoluca Rubino e Samuel Violante superati in finale.

Oltre 130 invece i partecipanti alla 38^ edizione del Torneo Nazionale Selva – 1° Trofeo “Parco Culturale Gruppo Fortis”, disputato dal 25 agosto al 5 settembre, con la vittoria del tabellone principale andata a Federico Salomone (Classifica 2.3 - CT L’Aquila), che ha sconfitto nell’atto conclusivo Andrea Grazioso (2.2 - CT Rocco Polimeni Reggio Calabria) per 6-2/7-5. Pietro Punzi (3.1 - CT Latiano) ha invece conquistato il successo nel tabellone di 3^, superando in finale Davide Semeraro (3.1 - SC Martina Franca), mentre tra i 4^ il successo è andato a Valentino Rotondo (4.3 - TC Fasano) su Vito Muolo (4.3 – CT Giannoccaro Monopoli), la cui finale però non è stata disputata. Infine il tabellone degli NC si è concluso con la vittoria di Gianfranco Gentile (TC Fasano) su Antonio Campanella (TC Fasano).