Sui campi del Tennis Club Fasano, dal 25 agosto al 5 settembre si è disputata la 38esima edizione del Torneo Nazionale “Selva” – 1° trofeo “Parco Culturale Gruppo Fortis”. È lo stesso Parco Culturale Gruppo Fortis che ha messo a disposizione il montepremi, il più alto in Puglia, del valore di 3000 euro.

Il Torneo Nazionale “Selva” ha visto la partecipazione di 115 partecipanti provenienti da tutta Italia, di cui 24 NC, 56 di quarta categoria, 18 di terza categoria, 17 di seconda categoria. Tra i seconda categoria:

7 di classifica 2.8;

2 di classifica 2.7;

2 di classifica 2.6;

2 di classifica 2.4;

2 di classifica 2.3 (Salomone Federico, testa di serie n. 4 del tabellone, tesserato presso CT L’Aquila, Lorusso Lorenzo Maria, testa di serie n. 3 del tabellone, tesserato presso CT Maglie);

2 di classifica 2.2 (Iliev Juan Ignacio, testa di serie n. 1 del tabellone, tesserato presso CT Mario Stasi, Grazioso Andrea, testa di serie n. 2, tesserato presso CT Rocco Polimeni).

Il direttore del torneo è stato Zizzi Alberto, mentre il giudice/arbitro: Paiano Roberto, Anglani Vincenzo.

Il tabellone degli NC è stato vinto da Gentile Gianfranco su Campanella Antonio, entrambi tesserati presso il TC Fasano, il tabellone di quarta categoria è stato vinto da Rotondo Valentino, di classifica 4.3, tesserato presso il TC Fasano, il tabellone di terza categoria è stato vinto da Punzi Pietro di classifica 3.1, tesserato presso il CT Latiano su Semeraro Davide di classifica 3.1, dello Sporting Club Martina Franca.

Nella finale di seconda categoria si è imposto Federico Salomone su Andrea Grazioso, con il punteggio di 6-2 7-5.

Al termine della finale di seconda categoria si è svolta la premiazione per tutti i vincitori del torneo. Il direttivo e il presidente del TC Fasano hanno espresso il loro apprezzamento per l’esito positivo dell’evento: «Grande partecipazione da parte del pubblico, competizione sana ed entusiasmo nei partecipanti: questi sono stati gli ingredienti che hanno ridato al torneo il lustro che meritava» - queste le parole del presidente del Tennis Club Fasano, Pino Pagnelli. Non per ultimo un ringraziamento speciale è stato rivolto a tutti gli sponsor che hanno contribuito alla realizzazione della manifestazione.

Il prossimo evento in programma è il torneo amatoriale FIT TPRA, che si disputerà dal 24 settembre al 3 ottobre.

La stagione delle nuove iscrizioni per la scuola tennis è aperta. Le lezioni sono previste già a partire dal mese di settembre. Per richiedere informazioni o per iscrizioni è possibile recarsi presso la sede del «Tennis Club Fasano» alla Selva di Fasano o rivolgersi alla segreteria chiamando il numero 080 433 1058.