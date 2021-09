Il Tennis Club Fasano insieme per Ivan

Ivan ha solo sei anni, ma è già un piccolo guerriero. È quello che continua a ripetersi mamma Marilena per cercare di andare avanti in questo terribile incubo.

Ma chi è Ivan? Ivan il piccolo guerriero è solo un bambino che nel novembre 2019, a seguito di una banale caduta, scoprì di essere affetto da un tumore maligno conosciuto come Sarcome di Edwing, al quarto stadio sull’ala eliaca.

Sembrava esser tornato un po’ il sereno dopo i primi cicli di chemio, ma dopo qualche mese di mantenimento, il brutto mostro si è ripresentato e dallo scorso maggio Ivan e la sua famiglia sono ricascati in questo terribile incubo. Ad oggi il piccolo Ivan ha già dovuto affrontare 10 cicli di chemioterapia, 46 radioterapie ed un trapianto autologo di cellule staminali, ma tutto ciò non è ancora bastato a sconfiggere la terribile malattia, poiché Ivan ha di fronte a sé altri cinque mesi di cure.

Ma nonostante ciò Ivan continua a combattere ed a sorridere agli occhi di sua mamma, del suo papà, e dei suoi fratellini gemelli.

Il Circolo Tennis Fasano non è rimasto sordo a questa innocente e pura richiesta d’aiuto, e, pertanto, domenica 5 settembre in occasione della finale del “I Trofeo Fortis” ci sarà la possibilità di acquistare le magliette realizzate da Gigi Caramia presso i campi del TC Fasano per garantire così un piccolo contributo al piccolo guerriero.

Vi aspettiamo numerosi ad assistere alle fasi finali del torneo open in corso sui campi silvani, ed allo stesso tempo ad aiutare Ivan a sconfiggere la sua dolorosa battaglia.