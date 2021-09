Al via la preparazione atletica per le ragazze de Il Podio Volley Fasano del presidente Renzo Abete.

Il roster biancoazzurro guidato da coach Adolfo Rampino si ritroveranno oggi 01 settembre 2021 presso il palestrone “Salvemini” di Fasano per dare inizio alla fase preparatoria del nuovo campionato di serie B2 che avrà inizio il prossimo 16/17 ottobre 2021.

Nel frattempo la Fipav, nelle ultime ore ha provveduto alla pubblicazione dei calendari provvisori degli incontri dei vari gironi del campionato nazionale di serie B2. Esordio in terra abruzzese per le ragazze biancazzurre de Il Podio Volley Fasano, inserite nel girone L, che saranno ospiti del Dannunziana Volley di Pescara sabato 16 ottobre. L’esordio casalingo sette giorni dopo contro le marchigiane del Centrodiesel Pagliare del Tronto, mentre il primo derby pugliese è previsto il 14 novembre in terra barese contro il Lavinia Group Trani. Giornata di riposo prevista alla 7° e alla 18° giornata a causa del numero dispari (11) dal quale è composto il girone L.

Girone L formato dalle quattro pugliesi de Il Podio Volley Club Fasano, Lavinia Group Trani, Primadonna Bari e Sportilia Volley Bisceglie, dalle abruzzesi, Gada Group Pescara 3, Fuoriclasse Montesilvano, D'Annunziana Volley Pescara e LG Impianti Futura Teramo, e dalle tre marchigiane, Centrodiesel Pagliare del Tronto, Corplast Corridonia MC e Volley Torresi Potenza Picena.

La “Regular Season” avrà inizio il 16/17 ottobre, con le soste natalizie dal 24 dicembre al 6 gennaio e la sosta pasquale il 17 aprile 2022.