Ricchi di soddisfazioni gli ultimi mesi per il Tennis Club Fasano

Ricchi di soddisfazioni gli ultimi mesi per il TC Fasano, a partire dalla convocazione nel team provinciale brindisino dei giovanissimi Asia Iacovazzi, David Navarro e Leoluca Rubino, vincitori della fase regionale della Coppa delle Province (aperta ai classe 2011, 2012 e 2013). La corsa di Brindisi si è poi fermata in semifinale a Rende nella fase MacroArea Sud, contro la formazione di Reggio Calabria, a sua volta superata da Avellino nell’atto conclusivo che regalava l’accesso alla Final Eight di Roma.

Risultati positivi sono giunti anche nei campionati regionali di Serie D2, nei quali si registra l’accesso alle fasi regionali, in programma a partire da settembre, sia per le due squadre maschili che per il team femminile. Nello specifico la squadra A tra gli uomini, capitanato da Romano Iacovazzi, ha visto come protagonisti anche Marco Capurso, Gianluca Fratarcangeli, Oscar Panico, Alberto Panico e Paul Martin, mentre la Squadra B, capitanata da Roberto Carrieri, è completata da Vito Monopoli, Andrea Schena.

La compagine femminile, capitanata da Isa Arnese, era invece formata anche da Sara Pugliese, Alina Angelini, Antonella Miccolis, Olga Di Bari e Chiara Capurso.