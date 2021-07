Terminata la stagione agonistica dello Sc Fasano

Si sono conclusi nel mese di giugno i campionati a squadre che hanno visto impegnati gli atleti sia più grandi che più piccoli dello Sc Fasano.

Il team maschile di D1 è giunto quinto nel girone 2 guadagnandosi la possibilità di ripescaggio per il 2021. La squadra formata da Antonio Tramontano (3.2), Donato De Pace (3.4), Pierluigi Ciani (3.5), Giacomo Guarini (4.2), Antonio Giacovelli (nc) e capitanata dal m. Giampiero Venerito ha chiuso la season con una vittoria (vs CT Gravina), due pareggi (vs CT Calimera e CT Brindisi) e tre sconfitte (CT Tuglie che stato promosso in C, CT Gutto Bitritto e Tennis Njlaya).

Non riesce la salvezza per il team maschile di D2 composto da Daniel Balestra (4.1), Vittorio Bianchi (4.2), Luciano Donnaloia (4.4) e Pietro Deleonardis (nc) che ha dovuto alzare bandiera bianca al CT Latiano, Tc Fasano (A), CT Brindisi (A) e CT Ostuni.

Ottima salvezza conquistata dal team femminile di D2, guidato dai maestri Tramontano e Venerito e composto dalle rientranti Elisabetta Latartara (nc), Simona Crescenzo (nc), Marica Longo (nc) e Virginia Deleonardis (nc) che ha raggiunto la terza posizione nel girone vincendo in trasferta sul CT Mesagne (B) e sul quotato CT Cisternino cedendo ai più forti CT Ceglie e CT Latiano che vantano in formazione giocatrici di III categoria.

Finisce agli ottavi di finale l'avventura del tema maschile U14 composto da Lorenzo Leggieri (4.3) e Gianmatteo Picoco (4.3) che si sono dovuti arrendere in trasferta per 2 a 1 sui campi del CT Nardò vendendo comunque cara la pelle.

Gianmatteo Picoco è giunto secondo nel torneo Kinder Tennis Trophy svoltosi sui campi in mateco del CT Palagiano guadagnandosi la possibilità nel mese di agosto di giocare il master nazionale Kinder che si svolgerà a Roma. L'alfiere fasanese si è arreso solo in finale al quotato Federico Della Corte (4.1) del CT Brindisi.

"Siamo soddisfatti dei risultati raggiunti quest'anno-dichiara Tramontano-sapevamo che sarebbe stata dura per i team di D1 e D2 maschile dato il livello e blasone delle squadre partecipanti. Bel risultato del team Femminile che ha conquistato in trasferta la salvezza vincendo un doppio al cardiopalma al long tie break decisivo.

Siamo soddisfatti anche dai risultati raggiunti dai nostri più piccoli tennisti che si sono distinti sia nell'attività agonistica individuale che a squadre.Il prossimo anno parteciperemo nuovamente e con più formazioni ai vari campionati a squadre sperando che la situazione Covid migliori e ci dia la possibilità di prepararci al meglio durante il periodo invernale".

Intanto, continua l'attività sia tennistica che padellistica dello Sc Fasano presso i campi del Timo's Park con i corsi e le lezioni individuali e scuola tennis che andranno avanti fino al mese di agosto.