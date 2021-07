La strabiliante fasanese Mariachiara Nardelli strega tutti al Campionato Italiano Kart a La Conca

Muro Leccese (Le), 4 luglio 2021. Ancora una volta Mariachiara Nardelli conquista la platea col suo viso dolce ed il piede “pesante”, ma questa volta non si tratta del regionale kart ma del più duro e importante Campionato Italiano Aci Kart con i migliori piloti di tutta la penisola ed oltre.

Papà Pasquale con l’appoggio del Team Puglia e del coach De Pace hanno regalato alla “bimba” questa gara premio per fare esperienza ed imparare dai più esperti, ma la Nardellina ci ha messo poco ed ha subito mostrato di lottare per la parte alta della classifica, rimediando alla qualifica col settimo tempo con due batterie del sabato al top sul podio e quindi un terzo totale che la pone in seconda fila sul bellissimo circuito “la Conca”.

In gara 1 lotta sempre in zona podio e taglia il traguardo in seconda posizione lottando con i più esperti della categoria 60 Mini. In gara 2 parte più indietro ma si impegna a recuperare nonostante una lunga parte di gara con bandiera gialla, per poi chiudere al quinto posto assoluto e terza fra gli Under 10.

Un lungo week end memorabile per tutta la squadra che conferma di supportare una grande campionessa!