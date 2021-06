Prende il via “L’estate In Città – Innotech Camp”

L'Innotech Serra Fasano comunica che venerdì 2 luglio 2021 prenderà il via “L’estate In Città – Innotech Camp”, progetto a partecipazione gratuita destinato a bambini/e e ragazzi/e dai 9 ai 14 anni.

Le attività si svolgeranno, nelle ore pomeridiane di mercoledì e venerdì dalle ore 17,30 alle 19,30, presso il campo polivalente “Nicola Marsiglia” all’interno del plesso scolastico di via Mignozzi di Fasano.

Per partecipare, tutti gli iscritti dovranno presentare un certificato medico di idoneità sportiva e rispettare le norme di prevenzione previste dai protocolli anti COVID-19.

Dal 2010, tranne che per lo stop forzato dello scorso anno, Estate in Città anima i pomeriggi estivi dei bambini e dei ragazzi della nostra città con giochi sportivi individuali e di squadra e con attività ludiche e ricreative. Grazie alla Innotech la partecipazione sarà gratuita, permettendo così anche ai bambini e ai ragazzi, le cui famiglie si trovano in situazione di difficoltà economica di trascorrere un’estate all’insegna del divertimento, dell’amicizia e dello sport in un contesto educativo organizzato su misura per loro.

«Intanto, vorrei chiedere scusa a tutti gli iscritti e alle loro famiglie per il ritardo – dichiara il presidente Soleti -. Pensavamo di poter partire subito dopo la fine dell’anno scolastico, ma non avevamo fatto i conti con i tempi del Primo circolo didattico che ad oggi, ad oltre 40 giorni dalla nostra richiesta, non ha ancora espresso un parere definitivo sulla possibilità di concedere la struttura. Fortunatamente, nel giro di pochi giorni, grazie alla disponibilità della Prof.ssa Gennari, dirigente del secondo circolo didattico, abbiamo potuto ottenere la concessione del campo “Nicola Marsiglia” e quindi garantire la realizzazione del progetto, che rischiava di saltare per il secondo anno consecutivo.

Vorrei sottolineare – continua il presidente – l’importanza dell’abbinamento con la Innotech che oltre all’attività agonistica, ci permette nel periodo estivo di continuare a proporre in modo gratuito più attività sportive con un approccio ludico, a cui collaboreranno anche altre importanti realtà del territorio, come l’Atletica LB Ostuni e l’US Città di Fasano, che contribuiranno a qualificare ancora di più l’offerta formativa del progetto».

Per maggiori informazioni sulle modalità organizzative è possibile contattare gli organizzatori, mentre per partecipare al progetto è possibile utilizzare, compilando e inviando la scheda di pre-iscrizione on-line, attraverso i profili Facebook e Instagram: Innotech Serra Fasano. https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScmZ5RqjYTdFhwPrOom6A7f0GZqfmXGwWt7HyWXLd1K3gLc8Q/viewform

Oppure compilando e consegnando il modulo di pre-iscrizione presso Spazi Aperti in c.so Nazionale, 174 a Pezze di Greco nel pomeriggio dal lunedì al venerdì dalle ore 17,30 alle 19,30.

Sarà poi cura dell’organizzazione contattare le famiglie degli iscritti per comunicare tutte le modalità esecutive del progetto. Per ulteriori informazioni è comunque possibile contattare: 338.8525075 – 328.3748363